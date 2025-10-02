Milano ospita Exploring eLearning 2025: intelligenza artificiale e formazione aziendale al centro del dibattito

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei processi di formazione aziendale con un appuntamento senza precedenti. Il 2 e 3 ottobre 2025, presso il Teatro Franco Parenti di Milano, si terrà Exploring eLearning 2025, il primo grande evento in Italia interamente dedicato all’applicazione dell’AI al mondo del Learning & Development.

L’iniziativa – riservata a 700 partecipanti provenienti dal mondo delle Risorse Umane e delle Academy aziendali – ruota attorno al tema “Accendi interazioni intelligenti”, con l’obiettivo di proiettare la formazione verso il futuro attraverso interazioni potenziate dall’intelligenza, umana e artificiale.

Workshop e format replicabili

Il programma prevede 81 workshop esperienziali, veri e propri laboratori pratici in cui testare nuove modalità di apprendimento basate su intelligenze umane, artificiali e perfino artistiche. I format sperimentati potranno essere replicati nelle imprese, contribuendo all’evoluzione dei modelli formativi interni nell’era digitale.

Priorità attuali e trend futuri

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi su casi concreti di applicazione dell’AI alla formazione aziendale, interagendo con esperienze reali di numerose Academy. Non mancheranno approfondimenti sui trend emergenti in arrivo da università, aziende e centri di ricerca, per tracciare un quadro aggiornato dell’innovazione nel settore.

Protagonisti i partecipanti

Accanto agli interventi di docenti universitari, artisti ed esperti del settore, l’evento punta a un formato interattivo: anche gli speaker, dopo i loro contributi, si metteranno in gioco partecipando insieme ai presenti alle attività pratiche. Un modello che supera le barriere tradizionali tra esperti e pubblico, favorendo uno scambio diretto e continuo di idee.

Approccio multidisciplinare

Il programma affronta le tematiche emergenti da prospettive diverse – business, scienza e arte – includendo riflessioni provenienti da neuroscienze, psicologia cognitiva e stimoli dal mondo creativo. Un mix che arricchisce il dibattito e apre la strada a soluzioni innovative per la formazione.

Networking e community

Exploring eLearning 2025 si propone anche come spazio di networking riservato ai professionisti HR, con tavole rotonde, Q&A, momenti informali e laboratori collaborativi. L’obiettivo è quello di favorire nuove collaborazioni tra aziende, benchmarking e diffusione di pratiche innovative.