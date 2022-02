Monsignor Paglia: «Il Papa colma il vuoto culturale e spirituale sulla vecchiaia»

Oggi papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato alla vecchiaia. E ne spiega il motivo: «un percorso che cerca ispirazione nella Parola di Dio sul senso e il valore della vecchiaia» Il Papa si impegna ad offrire una riflessione organica – traendo ispirazione dalla Bibbia - su questa età della vita che. Intendiamoci, non che prima non esistessero gli anziani. Ci sono stati uomini di cultura che hanno scritto sulla vecchiaia – per citare solo due nomi: Cicerone e Bobbio con i loro De senectute – mostrando l’importanza degli anni che volgono verso il termine della vita.

La novità che in questo inizio di millennio, per la prima volta nella storia, la vecchiaia è diventata di massa. Ma su di essa non c’è pensiero, anzi c’è come un vuoto sia sul piano della politica che su quello economico, sia sul piano della cultura che sulla dimensione spirituale. Infatti l’aumento straordinario dei vecchi nelle nostre società soprattutto Occidentali, non è solo di una questione di numeri, ma viene coinvolta la stessa concezione dell’esistenza umana. Oggi, il rischio dello scarto è purtroppo una realtà quotidiana e in crescita. La pandemia ha mostrato la contraddizione della società contemporanea: per un verso ci allunga la vita, ma per l’altro non ce la sa mantenere: quanti anziani sono abbandonati e soli! E quanti sono messi negli istituti aspettando la morte!