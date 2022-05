Nell'Oltrepò si sfidano gli agnolotti

Ripristinata nella stagione della rinascita, dopo un arresto per la pandemia da Covid 19, la quarta edizione del Palio dell’Agnolotto, manifestazione ideate da Idea Food & Beverage, si terrà domenica 29 magio 2022, dalle ore 17, presso la Tenuta Cordero San Giorgio di Santa Giuletta, in provincia di Pavia.

La sfida di beneficenza sostiene l’associazione "Chicco per Emdibir", diretta da agronomi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e impegnata da diversi anni nello sviluppo rurale ed educativo a Emdibir, nel cuore dell’Etiopia. Protagonista della gara è la pasta ripiena di brasato, tipica della tradizione dell’Oltrepò Pavese: l'agnolotto. Gli chef Silvano Vanzulli e Fabrizio Ferrari, da sempre colonne dell'organizzazione, quest'anno lasceranno la giuria per dedicarsi al coordinamento della cucina. L'eccellente giuria sarà presieduta da Ezio Gritti e costituita da altri chef e giornalisti enogastronomici.

Verranno premiati i tre migliori agnolotti e sarà assegnato il premio speciale per il migliore impiattamento, in onore di Alemayeu, l’agronomo responsabile degli orti in Etiopia, scomparso nel 2019.

I partecipanti di questa edizione 2022 sono: Ristorante La Pineta di Fortunago, Ristorante Corte del Lupo di Golferenzo, Ristorante Osteria del Giuse di Stradella, Agriturismo Cella di Montalto di Montalto Pavese, Ristorante dell'Enoteca Regionale della Lombardia di Broni, Ristorante Sasseo di Santa Maria della Versa, Agriturismo Corte Montini di Santa Giuletta, Agriturismo Gravanago di Fortunago, Agriturismo Borgo Santuletta di Santa Giuletta, Ristorante "Novanta Restaurant" di Santa Giuletta, Agriturismo La Caxa Mal Coti di Montalto Pavese, Agriturismo La Casa dei Nonni di Zenevredo.

Maggiori informazioni sul sito http://paliodellagnolotto.it

Per i nostri lettori ecco la ricetta dell'agnolotto al brasato tipico dell'Oltrepò Pavese, spiegato da una vera esperta, Marisa Torti, che insieme al marito ha gestito per quasi 35 anni il Ristorante Torti di Pietra de' Giorgi (Pavia), ora in penione e nonna.

LA RICETTA DELL'AGNOLOTTO AL BRASATO DI NONNA MARISA

«Questa ricetta molto classico i è stata trasmessa da mia suocera», spiega Marisa Torti.

PER TRE CHILI DI RAVIOLI

Saltare con olio e burro 1 chilo e mezzo di reale di bovino taglata a pezzi solo dopo averla steccata con aglio; condire con sale pepe, alloro noce moscatam chiodi di garofano.

Cuocere per 30/40 minuti, lasciando che la carne rilasci il suo sugo.

Quindi coprire la carne con un litro e mezzo di vino rosso e fare riprendere il bollore.

Cuocere quindi per almeno due o tre ore, fino a che la carne rimane morbida e si sfilaccia sena asciugare (quello che viene chiamato stracotto o stufato).

A fine cottura, la carne deve essere morbida e bagnata dal sugo. Tritarla con il tritacarne.

Aggiungere 1 chilo e mezzo di parmigiano e 350 grammi di pangrattato e mescolare, fino a ottenere un ripieno morbido e sugoso.

Aggiungere il ripiano alla pasta, che deve essere tirata molto molto sottile. Si deve infatti sentire il ripieno, non troppo la pasta.

Infine, condire con un ragù bianco o con quello che avanza del sughetto dello stracotto.