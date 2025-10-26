Osare la pace, non la guerra: Roma chiama il mondo al dialogo

«Osare la Pace», immaginare il futuro di un mondo in pace. Il titolo dell’incontro a Roma da oggi al 28 ottobre 2025 racchiude l’inquietudine del «tempo della forza», che ha riabilitato la guerra come strumento principe per perseguire i propri interessi e disegni, umiliato le istituzioni nate per realizzare pace, calpestato il diritto internazionale di fronte a uno dei più drammatici conflitti del nostro tempo. Lo dice Andrea Riccardi inaugurando, all’Auditorium Parco della Musica, la tre giorni che riunisce, dall’Europa e da altri continenti, diecimila persone, centinaia di capi religiosi e politici. È lo «spirito di Assisi», dal nome della città dove Giovanni Paolo II, il 27 ottobre 1986, riunì i leader delle diverse religioni per parlare di pace in un momento in cui il Pianeta era diviso nei due grandi blocchi della Guerra fredda. Da allora Sant’Egidio ha incessantemente portato la forza del dialogo e della preghiera in tante città del mondo.

A Roma partecipa anche Sergio Mattarella che, tra i forti applausi della platea, pronuncia un appello per «cercare e osare la pace». Definisce «teppistici» quei comportamenti «che, censurabili nelle relazioni personali, hanno la pretesa di essere considerati fatti politici nelle relazioni internazionali»; si chiede «cosa induce a osare immani risorse sull’altare della guerra e non per costruire la pace». Parlando del Medio Oriente, dell’Ucraina e del Sudan, il presidente della Repubblica cita il «nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra» di Pio XII, aggiungendo che «le notizie giunte da Gaza ci dicono che i processi di pace necessitano di perseveranza». Cita il Grande imam di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, che ha sostenuto la «necessità per tutti di alzare lo stendardo della pace, non quello della vittoria». Mattarella invita anche a «iniziative negoziali per l’Ucraina, mentre i bambini soffrono la spietatezza dell’aggressione russa».

Alla cerimonia inaugurale intervengono Al-Tayyeb, massima autorità dell’islam sunnita, e Pinchas Goldschmidt, presidente dei rabbini europei. La loro presenza simboleggia la volontà di «osare la pace» di fronte a quello che accade in Terra Santa. La pace – dice il rabbino capo – non è una «fragile tregua tracciata su una pergamena», ma richiede «la mano ferma del chirurgo, la penna paziente del poeta. Esige la sapienza di vedere il volto dell’altro non come un nemico, ma come un compagno di viaggio». Aggiunge: «La pace non si conquista con le grida dei guerrieri, ma con i sussurri del noi. Non è cortesia insipida, è il sapore forte di nemici che diventano amici».