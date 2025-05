Tra i vincitori don Simone Bruno, direttore del Giornalino

Don Simone Bruno, direttore de “Il Giornalino”, il più antico settimanale per ragazzi d’Europa e direttore editoriale San Paolo; Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1; e Luciana Squadrilli, senior editor di “Food&Wine Italia”, sono i vincitori dell’edizione 2025 del “Premio Buone Notizie”. Il riconoscimento, giunto alla sedicesima edizione ma con diciassette anni di vita, è l’unico in Italia a premiare le “buone notizie”, cioè non solo l’informazione corretta e completa, ma anche quella pronta a fare un passo in più raccontando la normalità positiva della società. La consegna del riconoscimento, una scultura in bronzo, fusa appositamente dall’artista Battista Marello, avverrà sabato 17 maggio, alle 16, nella Biblioteca del Seminario di Caserta (in piazza Duomo a Caserta). All’incontro sarà presente, come sempre, mons. Pietro Lagnese, vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua.

Il «Premio Buone Notizie» è organizzato dall’Ucsi Caserta Aps insieme con il “Corriere Buone Notizie” del “Corriere della Sera” per la “Buona Notizia dell’anno”. Gode inoltre del patrocinio dell’Ordine dei giornalisti nazionale e della Campania; della Fisc-Federazione italiana settimanali cattolici italiani; della Fnsi e del Sindacato dei giornalisti campani e casertani, con l’Assostampa; dell’Ucsi-Unione stampa cattolica italiana. Media partner “Il Mattino”, “Famiglia Cristiana”, Avvenire, “Tutto il bello che c’è-Tg2 Rai”, “Tv2000”, “Inblu2000” Radio e Agensir.