Quando i pontefici "votavano " per la Dc

Pubblichiamo la prefazione di Andrea Riccardi al volume edito dalla San Paolo "L'Italia vaticana", di Cesare Catananti, da oggi in libreria, un saggio inchiesta che ricostruisce i rapporti tra le due sponde del Tevere nel Dopoguerra. Il libro illumina per la prima volta – grazie alle ricerche in numerosi archivi, tra cui quelli vaticani aperti da papa Francesco – il retroscena dei rapporti tra Pio XII e De Gasperi, tra il Vaticano e la Democrazia Cristiana. Un’opera fondamentale per capire come i pontefici, da Pio XII a Paolo VI influenzò la nascita della Repubblica italiana, illuminando il tenace e spesso nascosto dialogo tra Chiesa e Stato, al fine di costruire una vera e propria "civitas christiana" in Italia.

di Andrea Riccardi

Non si può conoscere a fondo l’Italia del secondo dopoguerra senza considerare il ruolo del papa, della Santa Sede, della Chiesa. Questo ruolo è stato spesso percepito, nell’immediatezza delle vicende politiche, come l’intromissione vaticana nella politica italiana. Con toni severi, Ernesto Rossi e tanti laici radicali denunciavano il pericolo di un’egemonia vaticana sulla giovane Repubblica. Sicuramente il profilo dello Stato italiano è assai particolare, tanto diverso dalla laica Francia, ma anche dalla Spagna di Franco, considerata sulle pagine de La Civiltà Cattolica, rivista gesuitica con carattere ufficioso, molto vicina al modello cattolico, specie nel trattamento dei culti non cattolici.

L’Italia era il paese della Chiesa? Era la “nazione cattolica”? Ricordo il mio amico, Valdo Vinay, pastore valdese, discepolo di Karl Barth, quando mi raccontava con rabbia e dispiacere che il ministro dell’Interno, Scelba, ricevette la Tavola valdese, supremo organo di questa Chiesa evangelica italiana, in piedi e in maniche di camicia, in segno di poca considerazione. Lo stesso Vinay, predicatore domenicale nella comunità valdese di Ferentino, nel Lazio, ricevette avvertimenti dalle autorità di polizia per questa sua, del tutto lecita, attività.

Arturo Carlo Jemolo, illustre giurista, tutt’altro che un polemista, attento studioso dei rapporti tra Chiesa e Stato, ha fotografato bene questa situazione italiana, così particolare. Ne parla come di un “regime clericale”. Così scrive:

«...puntigliosa e estensiva applicazione del Concordato, molestie, per non usare il vocabolo troppo grave di persecuzione, ai pur innocui tentativi di proselitismo di testimoni di Geova e pentecostali, soprattutto manifestazioni esteriori, esercizi spirituali in Quaresima nei ministeri, sindaci con sciarpa e gonfalone alle processioni, ragazzi accompagnati in chiesa dai loro maestri o professori alla richiesta di un parroco perché partecipassero ad una messa..., soldati accompagnati dai loro sottufficiali, in drappello, alla messa domenicale, benedizione di ogni locale che s’inaugurasse anche se non aveva nessuna destinazione religiosa, come un’agenzia di banca.»

Chi come me, seppure giovane, ha conosciuto quel periodo, ricorda bene l’evidente presenza della Chiesa e dei suoi ministri nella vita sociale e pubblica del paese, quasi espressione che la religione cattolica era la religione degli italiani e quella ufficiale dello Stato. Non si dimentichi però che l’Italia era un paese cattolico, la cui identità era uscita rafforzata dal dramma della guerra, in cui Pio XII – come alcuni vescovi – aveva grandeggiato nella figura di defensor civitatis nel vuoto lasciato dal governo regio e sotto l’oppressiva occupazione nazista, che godeva della collaborazione fascista italiana.

Non si dimentichi però che quella della Chiesa, sebbene forte della storia e di un grande radicamento nel popolo, dopo la guerra e con la democrazia non era l’unica presenza sociale: il Partito Comunista, il più grande dell’Europa occidentale, poteva contare su una vasta organizzazione sociale e su una forte ramificazione nella società. La società italiana della Repubblica non è grigia, solo egemonizzata dalla Chiesa, ma rappresenta un terreno vivace di confronto tra presenze sociali e aggregative differenti e concorrenti. Il che era sentito dalla Chiesa anche come una temibile sfida, specie dopo che, durante la guerra, si era rivelata “madre della nazione” con l’aiuto alla gente e con l’esercizio di un ruolo sociale nel vuoto politico.

In realtà conosciamo solo in parte il dibattito che si svolgeva nel mondo vaticano e le preoccupazioni che abitavano il papa e i suoi collaboratori rispetto all’Italia. Innanzi tutto non vi era unanimità di opinioni e di priorità. La posizione del sostituto Montini, vicino a De Gasperi anche per storia familiare, era molto differente da quella del cardinale Ottaviani. Quella di Pio XII era ancora un’altra. Tuttavia le carte vaticane di questo periodo sono state chiuse fino a non molto tempo fa. Il valore di questo libro di Cesare Catananti è proprio quello di essersi fondato su una ricerca sistematica negli archivi vaticani, dopo l’apertura voluta da papa Francesco, che permette di illuminare dettagliatamente la visione della Santa Sede.