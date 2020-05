Giovanni Paolo II, una vita per amore

Amava la bellezza: la bellezza del Creato, la bellezza della poesia e dell'arte, la bellezza dell'amore. Ma ebbe in sorte di misurari con i volti sfigurati del terrore sanguinario fatto ideologia: prima il nazismo, poi lo stalinismo. Karol Wojtyla nacque il 18 maggio 1920. Cent'anni fa. L'ostetrica che assistette alla sua nascita, a Katowice, non lontano da Cracovia, ricordava che quando venne al mondo, dalla vicina chiesa parrocchiale risuonavano le litanie mariane. Pieghiera, azione e pensiero furono in lui un tut'uno. La sete di annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della Terra (fece ben 104 viaggi apostolici fuori dall'Italia) lo portò a essere il primo Papa globale della storia. La sua personalità ha segnato profondamente il Novecenbto, "il secolo del martirio". Libertà.,pace e giustizia: ha dato voce ai perseguitati del secolo scorso risultando determinante per la caduta del Muro e la fine della Guerra fredda.

Da Papa, più di ogni suo predecessore ha incontrato leader e persone normali. Alcune cifre, rese note da fonti ufifciali vaticane, rendono bene l'idea: alle udienze generali del mercoledì, ad esempio, 1166 nel corso del pontificato, hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose (più di 8 milioni di pellegrini solo nel corso del Grande Giubileo del 2000), nonché i milioni di fedeli incontrati nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo. Numerose anche le personalità governative ricevute in udienza: basti ricordare le 38 visite ufficiali e le altre 738 udienze o incontri con Capi di Stato, come pure le 246 udienze e incontri con Primi Ministri.

Il suo amore per i giovani lo ha spinto ad iniziare, nel 1985, le Giornate Mondiali della gioventù. Le 19 edizioni della Gmg che si sono tenute nel corso del suo pontificato hanno visto riuniti milioni di giovani in varie parti del mondo. Allo stesso modo la sua attenzione per la famiglia si è espressa con gli Incontri mondiali delle famiglie da lui iniziati a partire dal 1994.