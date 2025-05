«Santa Rita ci insegna che la pace è una scelta quotidiana. Solo così possiamo disarmare il cuore»

«In un mondo lacerato dai conflitti, Santa Rita ci ricorda che la pace è una scelta quotidiana , fatta di perdono, ascolto e riconciliazione. La sua santità nasce da gesti concreti e profondamente umani: fu figlia, sposa, madre e monaca, sempre capace di restare in relazione con gli altri anche nel dolore. Oggi, mentre si conclude la Festa a lei dedicata, sentiamo il bisogno di rilanciare un appello accorato alla pace , soprattutto per l’Ucraina e la Terra Santa , dove regnano sofferenza e ingiustizia. Per Rita, la pace era responsabilità, un cammino costruito con misericordia, comprensione dell’altro e coraggio. È questa la strada che dobbiamo tornare a percorrere: la cura dell’altro, il dialogo, la compassione che ci rende umani . Ogni vita è unica e sacra. Solo così potremo disarmare davvero i nostri cuori e quelli del mondo . Raccogliendo l’invito di Papa Leone XIV , che mercoledì ha chiesto ai fedeli di pregare il Rosario per la pace, la nostra comunità si unisce alla sua voce: preghiamo per la fine della violenza nella Striscia di Gaza, per l’ingresso di aiuti umanitari e perché prevalga il bene sul male» .

SOLENNE PONTIFICALE DEL CARDINALE S.E. BALDASSARE REINA

«Vincere il male con il bene. Con un bene più grande. Il male si supera con il doppio di amore, perché male + male è solo male al quadrato» è stato il cuore dell’omelia del cardinale Baldassare Reina, che ha presieduto il Pontificale del 22 maggio a Cascia per la Festa di Santa Rita. Un messaggio che affonda le sue radici nella seconda lettura, nella lettera di San Paolo: “Non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. «Il male è un mistero» ha detto il Cardinale «ma il Vangelo ci chiede una risposta coraggiosa: non la vendetta, ma un di più d’amore. Santa Rita non si è lasciata sopraffare dal dolore: ha perdonato e trasformato la ferita in speranza». Con parole forti, il Cardinale Reina ha poi denunciato la normalizzazione della violenza, in particolare quella contro le donne: «Non ci indigniamo più. Non riusciamo nemmeno a dire: ‘Non è giusto, non si fa’. La vita umana non si tocca, mai. I femminicidi sono la ferita di una società che ha smarrito la sua umanità».

Infine, un forte appello alla pace, alla luce dei messaggi di Papa Francesco e di Papa Leone: «“Viviamo una terza guerra mondiale. Ma la pace non è solo assenza di guerra: è rispetto, dialogo, perdono”. Santa Rita, donna di pace, ci invita a immaginare strade nuove”. Qualche giorno fa, Papa Leone ha detto con chiarezza: “Dobbiamo disarmare il linguaggio”. E oggi, più che mai, sentiamo queste parole come un appello urgente. Abbiamo bisogno di disarmare il linguaggio, i sentimenti, il cuore. Abbiamo bisogno di costruire relazioni che siano autenticamente umane, prima ancora che cristiane. In un mondo ferito e spesso confuso, serve il coraggio di ricominciare dalle relazioni, dalla gentilezza, dalla cura. Il mondo ha bisogno di un altro profumo: non quello artificiale, ma il profumo della santità, della fraternità, della gentilezza, dell’accoglienza, del sentirsi famiglia. Cascia, può essere quel centro da cui questo profumo si irradia. Chiediamo a Santa Rita che la sua intercessione faccia arrivare questo profumo fino ai confini della terra».