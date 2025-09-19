Storie e diritti oltre i banchi: così cresce la cittadinanza globale

Le voci dell’Africa, le sfide della migrazione, il grido del pianeta che cambia: tutto questo può diventare materia di studio, ma soprattutto occasione di crescita. È lo spirito con cui riparte “A scuola con Amref”, il programma di Educazione alla Cittadinanza Globale promosso da Amref Health Africa, che trasforma le classi italiane in spazi di incontro e dialogo. Non solo lezioni, dunque, ma percorsi che insegnano a guardare il mondo con occhi nuovi.

Nell’ultimo anno scolastico hanno aderito 521 classi, oltre 10mila studenti e 160 docenti. Un successo che spiega bene quanto il progetto sia entrato nella vita delle scuole. Per il 2025-2026 i percorsi disponibili saranno quattordici, tutti gratuiti, con temi che spaziano dalla lotta agli stereotipi all’empowerment femminile, dal cambiamento climatico alla salute globale.

«Da vent’anni – racconta Maria Angela Clemente, referente del programma – coordiniamo A scuola con Amref con l’obiettivo di raccontare l’Africa senza stereotipi e stimolare una riflessione più ampia sulle responsabilità verso il pianeta. Vedere l’entusiasmo di insegnanti e studenti ci conferma che l’educazione può davvero diventare un ponte tra culture e Paesi».

Dalla Calabria al Kenya: storie di legami

Tra le scuole che da più tempo hanno scelto questo cammino c’è l’Istituto Comprensivo Francesco Jerace di Polistena (RC). La docente Luisa Anzuini lo racconta con passione: «Per noi docenti, A scuola con Amref non è solo un progetto, ma un valore aggiunto irrinunciabile. L’educazione va oltre i banchi, rendendo i ragazzi più consapevoli e attenti al mondo».

Il valore educativo si amplifica nelle esperienze di scambio diretto, come il gemellaggio “Link to School”, che mette in contatto classi italiane e keniote. Quest’anno il tema condiviso sarà il rapporto tra diritto alla salute e cambiamento climatico: un confronto concreto su sfide comuni.