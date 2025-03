Tutta la vita e la carriera di Roberto Benigni, giullare colto e irriverente

Dal 1987 ha lavorato sempre insieme a Nicoletta Braschi, protagonista femminile di tutti i suoi film con la quale ha poi fondato, nel 1991, la società “Melampo Cinematografica” che ha prodotto, da quel momento, tutti i loro titoli: fra questi, La vita è bella (1997), da lui scritto e diretto, Gran premio della giuria al Festival di Cannes e vincitore di tre premi Oscar® al Miglior film straniero, al Migliore attore maschile (unico italiano ad aver vinto in questa categoria), e alla Miglior colonna sonora, assegnato a Nicola Piovani. Grazie allo stesso film, Benigni ha ricevuto inoltre lo Screen Actors Guild Award come Miglior attore protagonista e il BAFTA, aggiudicandosi anche quattro David di Donatello e quattro Nastri d’Argento.

Fra i titoli prodotti da “Melampo Cinematografica” ci sono inoltre Johnny Stecchino (1991), premiato con il David Speciale; Il mostro (1994); Pinocchio (2002), che ha ottenuto due David di Donatello (Miglior scenografia e Migliori costumi, entrambi a Danilo Donati) e un Nastro d’argento per Migliore colonna sonora (assegnato a Nicola Piovani); La tigre e la neve (2005) che ha vinto il Nastro d’Argento per il Miglior soggetto (a Roberto Benigni e Vincenzo Cerami) e la Miglior fotografia (a Fabio Cianchetti).

Benigni ha inoltre lavorato con alcuni grandi autori statunitensi. Fra questi, Jim Jarmusch, che lo ha voluto in Daunbailò (1986), premiato con il Nastro d’Argento come Miglior attore protagonista, in Coffee and Cigarettes (1986-2003) e in Taxisti di notte (1992). È inoltre protagonista de Il figlio della Pantera rosa (1993) di Blake Edwards e ha recitato in To Rome with Love di Woody Allen.

Nel 2008 ha ricevuto a Parigi il César d’Honneur, nel 2016 è stato premiato con il Globo d’Oro alla carriera, l’anno successivo con il Premio Speciale David di Donatello. Nel 2019 si è aggiudicato il Nastro d’Argento come Miglior attore non protagonista per il ruolo di Geppetto in Pinocchio di Matteo Garrone, nel 2020 con il Prix Lumière alla carriera e nel 2021 ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera della 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.



Benigni ha dimostrato straordinarie qualità di alta divulgazione interpretando e commentando la Divina Commedia di Dante Alighieri con il programma L’Ultimo del Paradiso (Rai 1, 2002), Il Quinto dell’Inferno (Rai 1, 2007), Tutto Dante (Rai 1, 2007-2008), successivamente i Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana con il programma La più bella del mondo (Rai 1, 2012), I dieci comandamenti (Rai 1, 2014). Nel dicembre 2022 Benigni è andato in onda con un programma da lui ideato, in cui ha letto e commentato il “Cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi, Francesco – Il cantico (Paramount+). Ha inoltre preso parte alla terza serata del Festival di Sanremo 2020, dando una sua interpretazione di un passo biblico del “Cantico dei cantici”. Nel 2022 ha introdotto “Papa Francesco e il racconto dei Vangeli”, su Rai 1 in prima serata nella domenica di Pasqua. Ha partecipato successivamente alla prima serata del Festival di Sanremo 2023, omaggiando la Costituzione italiana in occasione del 75º anniversario della sua entrata in vigore, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2025 Roberto Benigni ha partecipato alla quarta serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo.