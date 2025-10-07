Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
martedì 07 ottobre 2025
 
Musica e sacro
 

Undiscovered music festival: il fascino segreto del '900 rivela Verona

07/10/2025  Alla seconda edizione, la rassegna musicale unisce l’eccellenza strumentale al cuore antico delle Basiliche della città, parlando alle nuove generazioni

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Se pensate che la musica d’arte sia polverosa e lontana, preparatevi a cambiare idea. Undiscovered Music Festival torna a Verona per la sua nuova stagione con un obiettivo ambizioso e affascinante: rendere accessibile e coinvolgente il mondo della grande musica strumentale, puntando dritto al cuore del pubblico più giovane.

La manifestazione è un vero e proprio ponte tra i secoli. Il repertorio si concentra in modo speciale sulla musica del Novecento, ma non esita a creare connessioni inaspettate con composizioni più antiche, dimostrando che l’emozione e la bellezza non hanno una data di scadenza. La vera cornice della kermesse è però la città di Verona e alcune delle più affascinanti Basiliche della città. Dopo l’emozionante anteprima di luglio in Basilica di Sant’Anastasia, il cuore dell’evento batterà in tre serate imperdibili, ospitate in sedi ancora più prestigiose. A sottolinearne l’importanza e la risonanza culturale, l’iniziativa può vantare l’importante media partnership di Rai Radio 3. Inoltre, il connubio tra arte storia e spiritualità ha portato a un riconoscimento eccezionale: quello della Santa Sede per il Giubileo 2025, evidenziando la portata della proposta culturale e spirituale.

Si parte sabato 11 ottobre con l’inaugurazione, che avverrà nella suggestiva Chiesa di San Giorgio in Braida. Il momento clou sarà l’arrivo del Novae Cordae Ensemble, un’orchestra da camera che si cimenterà in un’impresa rara in Italia: l’esecuzione di capolavori di Pēteris Vasks, esponente della scuola baltica, e Mieczysław Weinberg, compositore di origine ebraico-polacca, ancora poco eseguiti nel nostro paese. La rassegna vedrà esibirsi giovedì 16, tra gli altri, l’organista veneto Michele Fontana, in un concerto che creerà un dialogo unico tra le composizioni che trascendono i secoli, sfruttando l’acustica e l’atmosfera imponente di uno dei luoghi simbolo della società, la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Il sipario calerà sabato 25 ottobre, nella scenografica Chiesa di Santa Maria Antica delle Arche Scaligere. Il concerto conclusivo vedrà l’esibizione di artisti di spicco come Lorenzo D’Antò, primo flauto dell’Orchestra dell’Arena di Verona. Sarà una chiusura d’impatto, che connetterà l’antico splendore del luogo con l’eccellenza della musica strumentale.

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 