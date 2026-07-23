Ki vikete un esempio di buona politica? Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali rivolte ai minori, già licenziata dalla Camera lo scorso gennaio. Il provvedimento ha ottenuto 105 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni (e ci piacerebbe sapere chi si è astenuto).

È un riconoscimento atteso soprattutto da quelle realtà che, spesso grazie al volontariato e all’impegno silenzioso di parrocchie, educatori e associazioni, accompagnano quotidianamente la crescita di milioni di bambini e adolescenti. Luoghi nei quali si gioca e si fa sport, ma si impara anche a vivere insieme, ad assumersi responsabilità, a rispettare le regole e a prendersi cura degli altri.

La legge affida ora al Governo il compito di adottare, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi. L’obiettivo è costruire un quadro stabile per sostenere le attività extrascolastiche, contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, aiutare le famiglie e favorire la partecipazione dei ragazzi alle decisioni che li riguardano.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle famiglie numerose e ai nuclei con figli portatori di bisogni speciali. Le attività potranno essere organizzate attraverso accordi promossi dai comuni e svolgersi negli istituti scolastici, nei centri estivi, negli oratori, nei servizi socio-educativi territoriali e negli altri spazi ricreativi disponibili.

La presidente di Azione Elena Bonetti all’evento di Azione “Una visione per Milano”, Milano 29 Giugno 2026 ANSA/MATTEO CORNER (ANSA)

I Comuni potranno infatti stipulare convenzioni per utilizzare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, gli ambienti liberi degli edifici scolastici. Le proposte educative potranno riguardare le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, ma anche lo sport, l’arte e la musica.

Un ruolo centrale sarà affidato agli enti del Terzo settore e agli enti religiosi che svolgono attività di oratorio. La collaborazione con le amministrazioni locali potrà avvenire attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione già previsti dal Codice del Terzo settore. L’intento è superare la logica degli interventi occasionali e creare una rete educativa stabile tra istituzioni, famiglie e comunità locali.

Per l’attuazione della delega sono previsti 3,5 milioni di euro nel 2026, 4 milioni nel 2027 e un milione di euro all’anno dal 2028. A queste risorse si aggiunge il Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, istituito dalla legge di bilancio 2026 con una dotazione di 60 milioni di euro annui destinata alle iniziative dei comuni per potenziare i centri estivi e i servizi territoriali.

La legge istituisce inoltre un tavolo tecnico nazionale per l’educazione non formale, che dovrà essere costituito entro novanta giorni. Avrà il compito di raccogliere e diffondere le esperienze migliori, assistere gli enti locali e il Terzo settore e favorire modalità più semplici di organizzazione e affidamento dei servizi. Ne faranno parte anche le associazioni rappresentative del mondo giovanile.

«Con questa legge diamo finalmente pieno riconoscimento a chi ogni giorno nei territori svolge una funzione educativa fondamentale accanto alle famiglie e alla scuola», ha dichiarato Elena Bonetti, presidente di Azione e prima firmataria della proposta. «Centri estivi, oratori, associazioni del Terzo settore e volontariato, organizzazioni sportive e culturali entrano a pieno titolo nell’ordinamento italiano come soggetti educativi, con un riconoscimento, tutele e strumenti di sostegno».

Il passaggio parlamentare rappresenta però soltanto il primo passo. Trattandosi di una legge delega, saranno i decreti del Governo a stabilire concretamente modalità, criteri e strumenti di finanziamento. Il riconoscimento giuridico è importante, ma dovrà essere accompagnato da risorse continuative e procedure semplici, per evitare che il provvedimento rimanga una dichiarazione di principio.

Per gli oratori e per tutto l’associazionismo educativo si tratta comunque di un risultato significativo. Lo Stato riconosce finalmente ciò che generazioni di famiglie hanno sempre saputo: la crescita di un ragazzo non avviene soltanto tra i banchi di scuola, ma anche su un campo da gioco, durante un laboratorio, in una sala parrocchiale o nell’incontro con un adulto disposto a dedicargli tempo e attenzione.