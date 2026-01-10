Social
sabato, 10.01.2026
François Vayne
chiesa

"Nostra Aetate", il documento della Chiesa che insegna ai credenti il dialogo

l'analisi

In Francia boom di richieste di Battesimo: «Scoprono la freschezza del Vangelo».

il ritratto

Jean-Marc Aveline, il pastore che ridà respiro alla Chiesa di Francia

parigi

La resurrezione di Notre Dame, simbolo di una Chiesa che si risolleva dalle prove più dure

L'appello

Frère Matthew, Taizé: «Giovani venite a pregare con noi in Piazza San Pietro il 30 settembre alle 17»

Mariofanie

Osservatorio sulle apparizioni mariane, una task force al servizio di vescovi e media

L'INTERVISTA

Il nuovo vescovo di Lourdes: «Torniamo allo spirito di Bernadette»