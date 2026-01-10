Social
sabato, 10.01.2026
Paola Arosio
l'anniversario

Quando la mafia uccise il comandante Mario D'Aleo

a brescia

Il Premio Cuore Amico: il "Nobel dei missionari" nelle periferie del mondo

Anniversari

Enrico Mattei: «Noi lo ricordiamo così»

Premio Cuore Amico

Quel salesiano tra i campesinos del Perù

l'iniziativa

Il Premio Cuore Amico in aiuto delle missioni

L'ANGELUS

Papa Francesco: «Pace e dialogo per Siria ed Ecuador»

Verona

«Nessuno escluso dai diritti»

Società e valori

Corruzione nello sport, in un Rapporto sei consigli ai governi

L'iniziativa Diritti per le nostre strade

«È ora di passare dal "permesso di soggiorno" al "diritto di soggiorno"»

Società e valori

Sempre di più quelli che si “illuminano di meno”