Alzi la mano chiunque sia stato al cinema almeno una volta in vita sua senza rimanere estremamente affascinato da questo mondo. Il sogno di lavorare a Cinecittà o, perché no, ad Hollywood viene custodito da molti, ma raggiunto da pochissimi. Bene, esiste una nuova opportunità per chiunque aspiri a lavorare in questo mondo. Dall’anno accademico 2026-2027 nasce Academy Cinema, il nuovo percorso triennale della Scuola Holden di Torino, che si affiancherà alla già esistente Academy Scrivere.

I due percorsi di studi permettono di ottenere un diploma equivalente ad una laurea triennale al DAMS. L’idea dietro alla nascita di questo nuovo corso è quella di concentrarsi sulla scrittura per immagini: formare gli sceneggiatori del domani. L’obiettivo è creare autori che siano versatili e poliedrici, soprattutto grazie a colui che si rivelerà un preziosissimo aiuto per gli studenti: Alessandro Barrico. Il preside della Scuola sarà un punto di riferimento centrale per la didattica, e con le sue lezioni guiderà i frequentanti del corso.

Alessandro Baricco. ANSA/TINO ROMANO (ANSA)

Ma i linguaggi visivi che verranno analizzati durante il triennio non si limitano al mondo cinematografico: reel, corti, fotografie, meme, ecc. Insomma tutti i formati che si incontrano al giorno d’oggi. Non immaginate manuali e dispense infinite, le lezioni saranno pratiche e coinvolgeranno tutti i membri della classe.

Sono tre gli insegnamenti cardine del programma: le Writers’ Room di sceneggiatura, il percorso di Narrazione e il laboratorio di Montaggio. A questi si accompagna l’insegnamento di abilità necessarie per lavorare e muoversi nel mondo odierno. Si chiamano Contemporary Humanities e vengono apprese attraverso cinque discipline: Armonia, Design della mente, Intensità, Figure, Instabilità.

Per ora sono stati confermati tre maestri di Cinema: Davide Serino, autore della serie tv M-Il figlio del secolo e The Bad Guy insegnerà Sceneggiatura, Adriano Valerio, sceneggiatore e regista vincitore del David di Donatello e del Premio Speciale Nastro d’Argento nel 2014 per il film 37°4S, sarà il maestro di Sguardo, un corso del secondo anno. A insegnare Montaggio, invece, sarà Andrea Campajola, compositore della colonna sonora del documentario Cercando la grande bellezza.

Quest’anno l’attenzione della Holden sarà rivolta al diritto allo studio, per far sì che un sempre maggiore numero di studenti possa accedere ai corsi che propone la scuola. Aumenteranno borse e facilitazioni, tenendo sempre conto delle varie fasce di reddito. Sono previste 6 borse di studio che copriranno interamente i costi per chi si iscriverà all’Academy.