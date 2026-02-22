Gianna Pratesi il 16 marzo compirà 106 anni. Chiavarese, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque la Repubblica, grazie anche a lei e a tutte le donne italiane che per la prima volta poterono votare. Per testimoniare questo momento storico di cui è stata protagonista, durante la prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, salirà sul palco dell’Ariston, probabilmente intorno alle 21. La accompagneranno i figli Alessandro e Marco. Contenti di questa novità.

A Chiavari è un personaggio noto, per il suo spirito indomito e le sue tante attività artistiche: canta, balla (virali i suoi video su Tik Tok), suona il pianoforte e soprattutto dipinge: nature morte, scorci della sua Chiavari, vedute marine.

I suoi quadri sono stati esposti diverse volte, l’ultima lo scorso Natale. E sembra che ne porterà uno con sé da donare a Carlo Conti. Nata a Chiavari, quando i suoi genitori sono morti, con la sorella si era trasferita in Scozia al seguito di amici di famiglia che avevano tre figli maschi. Uno di loro divenne suo marito. In Scozia c’è rimasta venti anni, facendo la gelataia, prima di tornare nella città natale.