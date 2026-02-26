La location è il massimo, parliamo della Scala di Milano. L’evento è di altissima qualità perché il Corpo di Ballo del teatro meneghino metterà in scena un trittico di lavori firmati da tre celebri coreografi contemporanei. Vera protagonista della serata sarà, però, la solidarietà perché martedì 31 marzo la Scala ospiterà una serata benefica esclusiva a favore della Fondazione Ospedale Niguarda ETS.

Chi parteciperà alla serata contribuirà con l’acquisto del biglietto a sostenere le attività della Fondazione nello sviluppo di progetti dedicati alla ricerca clinica, all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’accoglienza e della qualità della cura. In scena, Chroma di Wayne McGregor, Dov’è la Luna di Jean-Christophe Maillot e Minus 16 di Ohad Naharin. Tre opere coreografiche, firmate da autori tra i più acclamati e influenti della danza contemporanea. Siamo di fronte a un’occasione rara per godere di un evento di grande valore artistico e nello stesso tempo compiere un atto di preziosa solidarietà.

Il balletto benefico Mcgregor/Maillot/Naharin del prossimo 31 marzo è stato reso possibile dal sostegno dello sponsor Enel e dal contributo di BioVitae, Nexitalia, InAR e Safety21, oltre ad avere il Patrocino di Regione Lombardia, Comune di Milano e Fondazione Cariplo.

I biglietti a disposizione sono per tutte le tasche, da 10 a 300 euro oltre i diritti di prevendita. Per informazioni è possibile rivolgersi a biglietteria@aragorn.it; per la prevendita, è a disposizione il sito aragorn.vivaticket.it/it/event/balletto-benefico-mcgregor-maillot-naharin/288812.