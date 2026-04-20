A trentatré anni dalla sua morte, avvenuta il 20 aprile 1993, la figura di don Tonino Bello continua a parlare con una forza sorprendente al nostro tempo, segnato da conflitti, divisioni e un mondo sull’orlo del caos.

Vescovo, testimone del Vangelo vissuto fino in fondo, uomo capace di farsi prossimo agli ultimi: il suo ricordo non è semplice memoria, ma invito concreto a costruire ponti di pace.

Le celebrazioni per questo anniversario si sono aperte domenica 19 aprile ad Alessano, sua terra natale e dove riposano le spoglie mortali nel piccolo cimitero cittadino, con un programma che intreccia liturgia, riflessione e partecipazione popolare. In Piazza Castello, alle 9:30, la comunità si è riunita per la celebrazione eucaristica, seguita dai saluti istituzionali. Tra i momenti più attesi, l’intervento di fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, che ha messo in luce il legame profondo tra la spiritualità francescana e il ministero di don Tonino, entrambi radicati nell’umiltà, nella fraternità e nella pace.

Il pomeriggio è stato segnato da un pellegrinaggio simbolico e intenso: dal raduno presso la casa natale del vescovo è partitto un corteo verso la sua tomba, attraversando luoghi significativi della sua vita e del suo ministero, fino al cimitero di Alessano, dove si è conclusa con una preghiera corale. Un cammino che è insieme memoria e testimonianza, gesto comunitario e segno di continuità.

Chiesa

Gli “auguri scomodi” di don Tonino Bello

Gli “auguri scomodi” di don Tonino Bello
Gli “auguri scomodi” di don Tonino Bello

La giornata del 20 aprile dà spazio in particolare ai giovani, protagonisti dell’incontro “Fari di Pace. Onde di Speranza” a Santa Maria di Leuca. Un titolo che richiama con forza l’eredità di don Tonino: essere luce nelle oscurità del mondo, segni concreti di speranza nei contesti più difficili. Le testimonianze di monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, e monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, offriranno uno sguardo ecclesiale e pastorale su una pace che non è utopia, ma vocazione quotidiana.

Il culmine delle celebrazioni sarà la solenne concelebrazione eucaristica delle 18 ad Alessano, presieduta dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Un momento che raccoglie e rilancia il cuore del messaggio di don Tonino: una Chiesa povera per i poveri, capace di “convivialità delle differenze”, pronta a sporcarsi le mani nella storia per annunciare il Vangelo della pace.

In un tempo in cui le guerre tornano a ferire intere popolazioni e a minacciare il futuro dell’umanità, il suo insegnamento appare di bruciante attualità. Don Tonino non parlava di pace in modo astratto: la declinava come scelta concreta, come stile di vita, come impegno personale e comunitario. Invitava a disarmare i cuori prima ancora delle mani, a costruire relazioni giuste, a riconoscere nell’altro un fratello.

Non a caso, la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca eleva, in questa ricorrenza, una preghiera intensa: che l’intercessione del Venerabile don Tonino possa ottenere «la fine di tutte le guerre e l’inizio di una nuova e più forte era di pace».

Chiesa

L'omelia inedita ritrovata tra le carte di don Tonino

L'omelia inedita ritrovata tra le carte di don Tonino
L'omelia inedita ritrovata tra le carte di don Tonino

A 33 anni dalla sua scomparsa, don Tonino Bello resta così un “profeta disarmato”, capace ancora oggi di indicare la via: quella di una pace costruita giorno per giorno, con gesti piccoli e radicali, con uno sguardo che sa riconoscere dignità e speranza in ogni persona. Un’eredità che interpella credenti e non credenti, chiamando tutti a diventare, a propria misura, artigiani di pace.