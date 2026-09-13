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domenica, 13.09.2026
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Maria con te

MARIA CON TE

Elettra Marconi: «Fu la Vergine a ispirare a mio padre l'idea del telegrafo senza fili»

Parla la figlia del grande scienziato: «Già nel 1894 nel santuario di Oropa, dov'era andato a pregare, ebbe la prima intuizione per la sua invenzione». Il trasporto per la Madonna di Fatima, trasmessogli da Pacelli, e della Lettera di Messina, della cui effige curò l'illuminazione
Matilde Amorosi
Elettra Marconi: «Fu la Vergine a ispirare a mio padre l'idea del telegrafo senza fili»
Elettra Marconi: «Fu la Vergine a ispirare a mio padre l'idea del telegrafo senza fili»
SANTA TERESA D'AVILA

Teresa d'Avila, la mistica che fece della Madonna la signora del suo castello interiore

Il 15 ottobre 1582 moriva la carmelitana. A 440 anni esatti dalla sua morte e 400 dalla canonizzazione (il 12 marzo), riaffiora uno dei lati meno indagati della spiritualità della santa, il rapporto stretto con la Vergine. Maria con te in edicola dal 13 ottobre ne svela tutti i particolari
Sergio Tosatto
Teresa d'Avila, la mistica che fece della Madonna la signora del suo castello interiore
Teresa d'Avila, la mistica che fece della Madonna la signora del suo castello interiore
Video

La nuova collana di Maria Con Te “Ascoltami, Maria!”, in edicola da giovedì 4 maggio

L'INIZIATIVA

Vivere maggio con la Vergine, una collana su dieci luoghi mariani

Il titolo è "Ascoltami, Maria!". Da Fatima a Pompei, da Lourdes a Loreto, da Maria Ausiliatrice (Torino) alla Madonna di Pompei, passando per per la Madonna del Divino Amore (Roma), per Maria che scioglie i nodi, il Cuore Immacolato di Maria (Paravati, Vibo Valentia), Santa Maria delle Grazie (San Giovanni Rotondo, Foggia),  e la Vergine che apparve a Ratisbonne. Dal 4 maggio con i settimanali "Maria con Te" e "Credere". Parla l'autore dei volumi, Luciano Regolo, condirettore di "Maria con te" e Famiglia cristiana"
Sergio Tosatto
Vivere maggio con la Vergine, una collana su dieci luoghi mariani
Vivere maggio con la Vergine, una collana su dieci luoghi mariani
la testimonianza

«Non toglierò mai il rosario, la Madonna fa parte della mia vita»

In un'intervista a "Maria con te" la giornalista del Tg2 e neo portavoce del ministro della Cultura Sangiuliano parla del suo legame con la Vergine e con la coroncina che tiene al collo: «Non la toglierò mai. Tutto è nato da una profonda conversione»
«Non toglierò mai il rosario, la Madonna fa parte della mia vita»
«Non toglierò mai il rosario, la Madonna fa parte della mia vita»
il punto

«Medjugorje, non un fenomeno, ma un luogo di grazia»

«Non sappiamo se le apparizioni siano vere, ma sappiamo che Dio e la Vergine ci sono. Il punto fondamentale resta la conversione, l’incontro con Dio, il cambiamento di vita e l’impegno di carità nella parrocchia». Padre Stefano Cecchin spiega le conclusioni del congresso dei mariologi svoltosi in Erzegovina a cui il settimanale Maria con te dedica la copertina e un ampio servizio nel numero in edicola
«Medjugorje, non un fenomeno, ma un luogo di grazia»
«Medjugorje, non un fenomeno, ma un luogo di grazia»
Devota alla Madonna

Chiara Corbella: «Si disegnava mano nella mano con Maria»

«Altre volte la raffigurava attorniata dagli angeli», racconta la madre. «Recitavamo assieme il Rosario, per lei la Vergine era davvero un’altra Mamma e meditava le pagine del Vangelo che parlano di Lei. Oltre a Medjugorje portava nel cuore la grotta della Madonna della Rivelazione».
Antonio Tarallo
Chiara Corbella: «Si disegnava mano nella mano con Maria»
Chiara Corbella: «Si disegnava mano nella mano con Maria»
Anniversario di morte

Chiara Corbella: «Una santa dei nostri tempi in intimità con Maria»

«Da bimba e poi da ragazzina Chiara si ritaglia quotidianamente un tempo per pregare e colloquiare con Gesù e Maria. Con la Madonna ha un’intimità particolare, spesso la disegna», spiega Romano Gambalunga, il postulatore che nel 2019 ha aperto la fase diocesana della causa di canonizzazione.
Giuseppe Cutrona
Chiara Corbella: «Una santa dei nostri tempi in intimità con Maria»
Chiara Corbella: «Una santa dei nostri tempi in intimità con Maria»
madonna di guadalupe

Dalla Lombardia alla Sicilia, ecco dove si venera Nuestra Señora in Italia

Lungo la Penisola sono tanti i santuari e le cappelle dedicati alla devozione alla tilma. Riprendiamo il servizio pubblicato nel numero 49 di "Maria con te", che ha riservato uno speciale di 16 pagine alla celebrazione del 12 dicembre
Dalla Lombardia alla Sicilia, ecco dove si venera Nuestra Señora in Italia
Dalla Lombardia alla Sicilia, ecco dove si venera Nuestra Señora in Italia
ESCLUSIVO

Il cardinale Comastri su Maria con te, preghiera alla Madonna di Nagasaki

A 75 anni dalla seconda bomba atomica sul Giappone che in pochi istanti uccise 70.000 persone, la testa di una statua della Vergine Maria rinvenuta quasi intatta tra le macerie della Cattedrale distrutta innalza il pensiero a Dio affinchè converta i cuori e doni pace al mondo
Il cardinale Comastri su Maria con te, preghiera alla Madonna di Nagasaki
Il cardinale Comastri su Maria con te, preghiera alla Madonna di Nagasaki
Video

In edicola: Famiglia Cristiana #37

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«Denise? Una guerriera resistente». Il ricordo della figlia di Lea Garofalo nelle parole dell’avvocato Enza Rando

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