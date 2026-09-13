L'INIZIATIVA
Il titolo è "Ascoltami, Maria!". Da Fatima a Pompei, da Lourdes a Loreto, da Maria Ausiliatrice (Torino) alla Madonna di Pompei, passando per per la Madonna del Divino Amore (Roma), per Maria che scioglie i nodi, il Cuore Immacolato di Maria (Paravati, Vibo Valentia), Santa Maria delle Grazie (San Giovanni Rotondo, Foggia), e la Vergine che apparve a Ratisbonne. Dal 4 maggio con i settimanali "Maria con Te" e "Credere". Parla l'autore dei volumi, Luciano Regolo, condirettore di "Maria con te" e Famiglia cristiana"