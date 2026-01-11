Le parole che fanno notizia arrivano dopo l’Angelus. Come spesso accade, è lì che il Papa lascia da parte il commento liturgico e guarda in faccia la storia. E questa volta la storia ha il volto duro del Medio Oriente.

Il pensiero di Papa Leone XIV va «a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria», dove – ha detto – «persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone». Nessun giro di parole, nessuna diplomazia di maniera: il Pontefice constata i fatti e indica l’unica strada possibile, quella che la politica continua a rimandare. «Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace, perseguendo il bene comune dell’intera società».

È un richiamo antico, quasi tradizionale, ma oggi suona controcorrente. Perché parlare di pazienza e dialogo mentre le armi decidono i confini è impopolare. Eppure è proprio questo il punto: senza dialogo non c’è futuro, solo una spirale di morti che si autoalimenta.

Nello stesso solco si inserisce il riferimento all’Ucraina. Leone XIV denuncia «nuovi attacchi, particolarmente gravi», diretti soprattutto contro le infrastrutture energetiche, «proprio mentre il freddo si fa più duro». Qui il Papa insiste sul volto concreto della guerra: non strategie, ma popolazione civile colpita, famiglie al buio e al gelo. La preghiera si accompagna a un nuovo appello «a cessare le violenze e a intensificare gli sforzi per arrivare alla pace».

Prima di questi passaggi, il Pontefice aveva ricordato il Battesimo di alcuni neonati, secondo la tradizione della festa, estendendo la benedizione a tutti i bambini battezzati in questi giorni, soprattutto a quelli nati «in condizioni più difficili». È un contrasto volutamente netto: da una parte la fragilità della vita che nasce, dall’altra la brutalità dei conflitti che la negano.

Leone XIV non inventa soluzioni, non promette miracoli. Dice le cose come stanno. La pace non nasce dagli slogan, ma da una scelta paziente e ostinata. E il tempo, se non lo si governa, diventa complice della violenza.

E quelle parole, pronunciate prima dell’appello sui conflitti, danno il contesto e il peso di tutto il resto. Perché all’Angelus Leone XIV aveva richiamato il senso profondo della giornata, la festa del Battesimo di Gesù, come inizio del Tempo Ordinario: il tempo feriale della fede, quello che misura la distanza tra le parole e i fatti.

Il Papa ha ricordato che il Battesimo «ci fa cristiani, liberandoci dal peccato e trasformandoci in figli di Dio», inserendoci dentro una storia concreta, non in una devozione astratta. Commentando il Vangelo del Giordano, ha insistito su un passaggio decisivo: Dio non resta lontano, non guarda il mondo “dall’alto”. «Dio non guarda il mondo da lontano, senza toccare la nostra vita, i nostri mali e le nostre attese», ha detto. Al contrario, entra nella storia, si sporca le mani, scende nell’acqua insieme ai peccatori.

È qui il cuore del messaggio: un Dio che non domina, ma serve; che non condanna, ma salva. Gesù, ha spiegato il Pontefice, «viene per servire e non per dominare, per salvare e non per condannare». Parole che, lette alla luce delle crisi internazionali citate dopo l’Angelus, suonano come una critica implicita a ogni logica di potenza, a ogni guerra giustificata in nome dell’ordine o della sicurezza.

Il Battesimo, ha proseguito, non è un rito del passato, ma un fatto che accompagna tutta la vita: «Nelle ore buie, il Battesimo è luce; nei conflitti della vita, il Battesimo è riconciliazione; nell’ora della morte, il Battesimo è porta del cielo». È una visione antica, quasi elementare, ma radicale. E proprio per questo scomoda.

Non a caso Leone XIV ha invitato i fedeli a fare memoria del dono ricevuto, testimoniandolo «con gioia e con coerenza». Parola impegnativa, la coerenza, soprattutto quando il mondo sembra andare in tutt’altra direzione. Eppure è da lì che il Papa riparte: dalla responsabilità personale e collettiva, dalla Chiesa come popolo di uomini e donne di ogni cultura, rigenerati dallo stesso Spirito.

Poi, senza soluzione di continuità, lo sguardo si è allargato alla storia ferita del presente: Iran, Siria, Ucraina. Dalla sorgente del Battesimo ai campi di battaglia. Come a dire che la fede, se non arriva fin lì, resta un esercizio innocuo. E che la pace, oggi più che mai, non è uno slogan: è una scelta esigente, lenta, controcorrente. Ma è l’unica che apre un futuro.