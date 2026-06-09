Che cosa significa essere umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Chi controllerà il potere degli algoritmi? E quale posto avranno la libertà, il lavoro, la verità e la pace in un mondo sempre più governato dalle macchine?

Sono le domande che attraversano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di papa Leone XIV, documento destinato a segnare il suo pontificato così come la Rerum Novarum di Leone XIII segnò l'inizio della Dottrina sociale della Chiesa. A questo testo (che sarà disponibile in edicola dall'11 giugno allegato a Famiglia Cristiana e nelle librerie cattoliche) è dedicato uno speciale approfondimento video, pubblicato sul nostro sito e promosso da Famiglia Cristiana insieme a Telenova, con la partecipazione di esperti provenienti dal mondo teologico, giornalistico e accademico.

Al dibattito prendono parte don Cristian Barone, teologo della Pontificia Università Gregoriana e tra i maggiori esperti vaticani di intelligenza artificiale (fa parte del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano e integrale), Giovanni Ferrò, caporedattore di Credere e Jesus, la vaticanista di Famiglia Cristiana Anna Chiaravalle e il giornalista Camillo Barone, inviato speciale del National Catholic Reporter negli Stati Uniti. A moderare gli interventi il caporedattore di Famiglia Cristiana Francesco Anfossi.

L'enciclica affronta una delle questioni decisive del nostro tempo: il rapporto tra tecnologia e persona. Papa Leone XIV invita infatti a non considerare l'intelligenza artificiale come una semplice innovazione tecnica, ma come un fenomeno che sta modificando profondamente il modo in cui gli uomini pensano, lavorano, comunicano e si relazionano tra loro.

Secondo don Cristian Barone, la grande novità del documento consiste proprio nel considerare l'intelligenza artificiale non soltanto come uno strumento nelle mani dell'uomo, ma come un vero e proprio ambiente che condiziona la nostra esperienza quotidiana. Una realtà che influisce sulle relazioni, sulla percezione della realtà e persino sul modo di comprendere noi stessi.

Uno dei temi più forti dell'enciclica è il richiamo a "disarmare" l'intelligenza artificiale. Un'espressione che richiama immediatamente il tema della pace, ma che va oltre la questione militare. Come sottolinea Giovanni Ferrò, oggi la corsa globale all'intelligenza artificiale è diventata una nuova forma di riarmo economico e geopolitico. Il rischio è che un potere enorme finisca concentrato nelle mani di pochi gruppi privati capaci di influenzare la vita di miliardi di persone. Per questo il Papa chiede che tali tecnologie siano orientate al bene comune e non agli interessi di pochi.

Particolarmente significativa è anche la riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale e guerra. Leone XIV mette in guardia contro lo sviluppo di sistemi d'arma autonomi capaci di prendere decisioni letali senza un adeguato controllo umano. Una denuncia che si inserisce nel solco del magistero recente della Chiesa e che rilancia il principio secondo cui nessuna macchina può sostituire la responsabilità morale della persona.

L'enciclica dedica inoltre ampio spazio al tema del lavoro. Accanto ai timori per l'automazione e la perdita di occupazione, il Pontefice richiama l'attenzione sulle nuove forme di sfruttamento generate dall'economia digitale: dai lavoratori sottopagati che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale ai costi ambientali dei giganteschi data center necessari al loro funzionamento.

Ma Magnifica Humanitas non è soltanto una denuncia dei rischi. È soprattutto una proposta culturale e spirituale. Annachiara Valle evidenzia come il Papa riporti al centro la domanda fondamentale: che tipo di umanità vogliamo costruire? L'intelligenza artificiale può elaborare dati e simulare conversazioni, ma non può amare, soffrire, sperare, vivere relazioni autentiche. Per questo il documento richiama continuamente il valore della persona e delle relazioni umane come criterio per valutare ogni progresso tecnologico.

Tra le immagini più suggestive utilizzate dal Pontefice vi è il contrasto tra la Torre di Babele e la Gerusalemme ricostruita. Due modi diversi di costruire il futuro: da una parte l'illusione dell'autosufficienza e del potere che genera uniformità e confusione; dall'altra una comunità che collabora rispettando le differenze e aprendosi alla trascendenza.

Lo speciale offrirà anche uno sguardo internazionale grazie al contributo di Camillo Barone da New York. Negli Stati Uniti, infatti, il dibattito sul potere delle grandi aziende tecnologiche e sull'impatto sociale dell'intelligenza artificiale è ormai al centro dell'attenzione pubblica. Proprio per questo la voce di Leone XIV viene percepita come una sfida morale rivolta non solo ai governi ma anche ai protagonisti della rivoluzione digitale.

In un tempo in cui il progresso tecnologico corre più veloce della capacità di comprenderne le conseguenze, Magnifica Humanitas si propone come una bussola per orientarsi. Non un rifiuto della tecnologia, ma un invito a governarla affinché resti al servizio dell'uomo. Una riflessione che riguarda credenti e non credenti e che tocca il cuore stesso della convivenza futura.