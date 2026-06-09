Viviamo vicini, spesso connessi continuamente, eppure tante volte ci sentiamo soli, divisi, distanti.

Questo viaggio a Brescia ci ha consegnato un’immagine bellissima: il Cammino delle Sorelle. E forse proprio qui si nasconde una domanda decisiva per la nostra vita: cosa ci unisce davvero?

È come se questa terra ci dicesse che la bellezza nasce quando le differenze non si combattono, ma imparano a stare insieme. Il Vangelo va ancora più in profondità. Gesù dice: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Non dice: se sarete perfetti, se avrete successo, se indossate un simbolo riconoscibile... Ma, se saprete amarvi. L'Amore vero attrae, colpisce e rivela... l'Amore di Dio in noi. Perché il contrario dell’amore non è l’odio. È l’indifferenza. È vivere accanto senza incontrarsi davvero. E allora forse il problema del nostro tempo non è soltanto la velocità o lo stress. È che rischiamo di perdere il senso del legame.

Nessuno si salva da solo. Ognuno è un filo che si intreccia agli altri. Se spezzi tutti i legami, alla fine resti fragile anche tu. Papa Paolo VI, nato proprio in questa terra, diceva che “questo mondo ha bisogno più di testimoni che di maestri”. Persone autentiche e credibili. Non perfette, ma che si impegnano al massimo nel costruire. E allora proviamo a fare qualcosa di molto concreto.

Primo: dedica più tempo alle persone che ami piuttosto che al telefono che tieni in mano.

Secondo: ascolta davvero qualcuno senza interrompere e senza pensare subito alla risposta.

Terzo: fai pace con chi senti lontano, anche con un messaggio, una telefonata, un piccolo gesto. Perché spesso aspettiamo grandi occasioni, ma sono i piccoli passi che ricuciono le relazioni. E forse il senso più profondo della vita è proprio questo: diventare persone che uniscono. Persone che fanno sentire gli altri meno soli. Perché alla fine non saremo ricordati per ciò che abbiamo accumulato, ma per quanto amore siamo riusciti a lasciare nel cuore di qualcuno.