Mc 4,1-20 - San Tommaso D’Aquino, Presbitero e Dottore della Chiesa – Memoria

La festa di San Tommaso d'Aquino coincide con questa pagina del Vangelo di Marco dove Gesù non soltanto racconta una parabola ma ne dà anche la retta spiegazione. Eppure dietro questa immagine del seminatore che getta il seme, è nascosta una cosa che molto spesso sfugge alla nostra riflessione e quindi anche al nostro progresso spirituale. Al di là di quale terreno possiamo essere ognuno di noi, dobbiamo partire dal presupposto che nessuno da solo può darsi questo seme.

Il seme viene donato dal seminatore, cioè viene donato da Dio stesso, e noi non possiamo far altro che accogliere. Ma cosa significa, in termini concreti, dentro la nostra vita, accettare di accogliere questo seme? Significa imparare l'ascolto. Ma non un ascolto qualunque, ma l'ascolto della parola di Dio. Non mi stancherò mai di ripetere continuamente che ciò che potrebbe davvero cambiare la nostra vita risiede in una fedeltà quotidiana nel mettersi in ascolto della parola di Dio e del Vangelo soprattutto. Chi frequenta la parola di Dio è come se lasciasse che ogni giorno una manciata di semi venisse seminata dentro la propria vita.

Poi, certamente, dobbiamo fare i conti con la nostra superficialità, cioè con quel seme che cade sulla strada e viene subito divorato. Poi, dobbiamo fare certamente i conti con i nostri facili entusiasmi, che con altrettanta facilità si spengono; e allo stesso tempo dobbiamo fare i conti con tutto il groviglio dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni, che molto spesso ci fanno perdere fiducia e soffocano quel seme. Ma dobbiamo anche considerare che una parte di questo seme, misteriosamente e provvidenzialmente, raggiunge la profondità del terreno buono del nostro cuore e lì porta molto frutto.

Ma tutto questo non potrebbe accadere se noi ogni giorno non lasciassimo che il seminatore getti il seme nella nostra vita. S. Tommaso d'Aquino non è stato soltanto un grande teologo e un grande dottore della chiesa, ma è stato innanzitutto un cristiano che ha spalancato la sua vita alla semina di Dio e proprio per questo ha portato molto frutto, non solo per se stesso, ma per il bene di tutti. Infatti, la sua teologia è diventata una autostrada aperta al cielo, per generazione di cristiani.