Mt 6,1-6.16-18 - Mercoledì delle Ceneri

Il tempo della Quaresima inizia sempre con la suggestiva liturgia del Mercoledì delle Ceneri. L’essere simbolicamente segnati da quella polvere scura non ha nulla di teatrale: è un gesto sobrio e potente che ci richiama con realismo alla nostra condizione. «Polvere tu sei e in polvere ritornerai». Non è una formula pessimistica, ma una parola vera sulla nostra fragilità. Se ci fermassimo soltanto a questa affermazione, però, rischieremmo di smarrire la buona notizia del Vangelo.

Il Mercoledì delle Ceneri non è un punto di arrivo, ma una soglia. È la porta che ci introduce in un tempo di quaranta giorni, un cammino che parte dalla consapevolezza della nostra precarietà per condurci alla luce della Pasqua. La Quaresima non umilia l’uomo; lo colloca nella verità. Ci ricorda che siamo polvere, sì, ma non polvere anonima o abbandonata: siamo polvere amata. È questa la svolta decisiva. La fragilità non è una condanna, ma il luogo in cui Dio sceglie di manifestare la sua misericordia. Solo chi accetta di non bastare a se stesso può aprirsi alla salvezza. In questa prospettiva, il digiuno, la preghiera e l’elemosina non sono performance religiose né esercizi di efficienza spirituale. Non servono a dimostrare qualcosa a Dio o agli altri.

Sono strumenti concreti per rientrare in noi stessi, per fare spazio, per lasciar cadere le illusioni di autosufficienza. Il digiuno ci libera dall’illusione che tutto dipenda dal possesso; la preghiera ci sottrae alla pretesa di essere il centro; l’elemosina spezza l’indifferenza e ci restituisce agli altri. La Quaresima, allora, è un messaggio esistenziale radicale: partire dalla verità di ciò che siamo per permettere a Dio di fare qualcosa di nuovo. La cenere non è l’ultima parola. È il punto di partenza di un cammino che conduce alla vita. Solo chi accetta la propria polvere può accogliere la promessa della risurrezione.