Gioele ha 12 anni e un quadro clinico complesso: ritardo cognitivo, disturbi del sonno e una rara patologia oculare. La sua famiglia affronta tutto con dignità, ma oggi il coraggio non basta.

Senza un impiego fisso, i genitori non riescono più a sostenere le visite specialistiche e le cure costanti di cui Gioele ha bisogno. In questo precario equilibrio economico, ogni spesa medica diventa un ostacolo insormontabile.

Il ragazzo ha diritto di crescere e di sognare insieme ai suoi fratelli. La tua donazione può essere un aiuto concreto per garantirgli le terapie necessarie e sollevare questa famiglia dal peso dell’incertezza. Non lasciamoli soli: anche un piccolo gesto può cambiare il loro futuro. Dona ora per Gioele.