Di nuovo al palazzo apostolico. Papa Leone, dopo i 12 anni nei quali il suo predecessore aveva preferito abitare a Santa Marta, torna negli spazi residenza abituale dei Pontefici. Lo fa, dopo aver fatto ultimare i lavori, occupando una parte della Terza Loggia del Palazzo Apostolico dove si trovano lo studio dal quale si affaccia la domenica per l’Angelus e il Regina Coeli, la biblioteca, la cappella personale, la camera da letto, la sala da pranzo e alcune stanze destinate ai collaboratori più stretti. Con una scala interna, poi, si accede al terrazzo, dove si può passeggiare, e alla mansarda abitabile ricavata nei cosiddetti soffittoni. Qui, in passato hanno abitato alcuni segretari dei Papi tra i quali anche quello di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein. Nello scarno comunicato della Sala Stampa non è stato specificato se la camera da letto del Papa si trova sullo stesso piano dello studio o nella parte superiore. Secondo indiscrezioni, però, negli appartamenti sarebbe stata ricavata una piccola palestra. Con papa Leone, che finora ha continuato ad abitare nel suo appartamento al Sant’Uffizio, si trasferiscono anche i suoi segretari, don Edgar Rimacycuna e don Marco Billeri. Non si sa ancora se con il Pontefice abiteranno anche dei confratelli agostiniani o alcune suore come era accaduto sia per Benedetto XVI che per Giovanni Paolo II.