Per oltre trent’anni, Lisangela non si è mai tirata indietro. Con il sorriso e una generosità incrollabile, si è presa cura di chiunque ne avesse bisogno in parrocchia: un pasto caldo, un abito, un accompagnamento, una parola di conforto.

Oggi, a 83 anni e vedova, è lei ad aver bisogno di noi. Un tragico incidente le ha causato un grave trauma cranico e compromesso quasi del tutto la vista, lasciandole solo il 10%.

La strada per la guarigione è lunga e la sua minima pensione non le permette di sostenere le cure necessarie. La sua comunità e la sua parrocchia le si sono strette intorno. Ora tocca

a noi restituirle una parte dell’amore che ha donato per tutta la vita. Aiutiamo Lisangela:

ogni contributo è una carezza.