Papa Leone non rinuncia agli impegni. E mentre la sala stampa vaticana fa sapere che il nodulo è stato trovato nel corso di esami di routine e non per accertamenti in seguito a qualche sintomo, Prevost continua a portare avanti al sua agenda. Nella mattinata di lunedì 12 ottobre, dunque, a poche ore dall’annuncio del suo prossimo ricovero ha avuto una serie di fitte udienze. Prima monsignor Martin Krebs, Arcivescovo tit. di Taborenta, Nunzio Apostolico in Svizzera, nel Principato di Liechtenstein e nel Principato di Monaco; poi il cardinale Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D., Arcivescovo di Tōkyō (Giappone) e presidente di Caritas Internationalis con Alistair Dutton, Segretario Generale; monsignor Jorge Eduardo Lozano, Arcivescovo di San Juan de Cuyo (Argentina); monsignor Michael Francis Crotty, Arcivescovo tit. di Lindisfarna, Nunzio Apostolico in Nigeria e rappresentante Permanente della Santa Sede presso la Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale; monsignor Timothy Broglio, Arcivescovo Ordinario Militare per gli Stati Uniti d’America; monsignor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, O.F.M., Vescovo di Jinotega (Nicaragua) e presidente della Conferenza Episcopale del Nicaragua. Infine i soci del Circolo San Pietro. Nel pomeriggio dovrebbe poi partecipare ai lavori sull’Amoris Laetitia.

In attesa del ricovero che avverrà questa settimana al policlinico Gemelli si sta predisponendo la stanza al decimo piano, il Vaticano III, come l’aveva definita Giovanni Paolo II, destinata ai Pontefici. L’operazione dovrebbe essere eseguita dall’equipe coordinata dal professor Stefano Margaritora, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Toracica del Gemelli, una eccellenza nel mondo.