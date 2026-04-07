Federica, 36 anni, ha un coraggio immenso. Dopo anni di gravissime violenze domestiche, testimoniate dai suoi tre figli (7-17 anni), ha trovato la forza di denunciare. L’ex coniuge è lontano, ma la libertà ha avuto un prezzo altissimo: prima di andarsene, l’uomo ha distrutto mobili e abitazione, lasciando la famiglia sommersa dai debiti. Avendo lui il controllo esclusivo dell’economia domestica, Federica ha ereditato insoluti pesanti: affitto, bollette e persino le mense scolastiche dei ragazzi. Nonostante il trauma, lei lavora instancabilmente, ma da sola non può riparare tutto. Con una donazione, possiamo aiutarla a ricomprare l’essenziale e a estinguere il peso economico del passato. Trasformiamo il suo dolore in una nuova partenza.