Si alza il sipario sulla sedicesima edizione del Festival della Vita, importante progetto culturale promosso dal Centro Culturale San Paolo odv.ets, presieduto da don Ampelio Crema. Il tema centrale di questo appuntamento “Vivere è… Collaborare” guiderà una serie di incontri di alto profilo scientifico, sociale e istituzionale che coinvolgeranno diverse province della Campania.

L’apertura ufficiale si terrà sabato 24 gennaio alle 11 presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento. Al centro del dibattito il delicato equilibrio tra tecnologia e umanità con la conferenza “La mano scrittura e l’intelligenza artificiale nell’era digitale: il ruolo del diritto e la tutela della persona: prospettive a confronto” tenuta da don Andrea Ciucci e dal cavaliere Raffaele Mazzarella; sarà inoltre consegnato un pubblico riconoscimento per il suo impegno al servizio delle Istituzioni all’on.le Clemente Mastella.

Domenica, dopo una veloce tappa a S. Antonio Abate, il programma prosegue a Caserta nello specifico nel Quartiere Militare Borbonico di Casagiove , dove alle 17 si terrà la conferenza “Vivere è…collaborare. La città educante”. A seguire l’inaugurazione della mostra d’arte “Cent’anni d’arte: una storia famigliare”. La settimana centrale del festival si apre lunedì 26 gennaio presso la Caserma “Ferrari-Orsi” di Caserta alle ore 10.30, quando il dottor Ippolito Gassirà e il professor Giuseppe Pardini parleranno di “La riforma istituzionale del 1946 nell’80° anniversario della nascita della Repubblica”.

La locandina del Festival

Grande attesa per l’incontro previsto per venerdì 31 gennaio, quando all’auditorium Scuola Aeronautica di Caserta (ore 10) si tratterà il tema: “Vivere è…collaborare insieme contro il bullismo: il caso delle baby gang”. A intervenire saranno Eugenio Arcidiacono, giornalista di Famiglia Cristiana, e il Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Il culmine della manifestazione si terrà sabato 31 gennaio alle ore 18 presso l’Auditorium Provinciale di Caserta. Il Gran Galà ospiterà personalità di rilievo internazionale e nazionale, tra cui Péter Kveck, Ambasciatore designato d’Ungheria presso la Santa Sede; Angelo Borrelli, Capo Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio. Verrà premiato anche Vittorino Andreoli, che interverrà con un video saluto.

Il “Salotto per la Vita” vedrà la partecipazione Chiara Pelizzoni, giornalista di Famiglia Cristiana, e Arianna Ciampoli, con la conduzione affidata a Gaetano Maschio e Maria Beatrice Crisci.

Oltre agli eventi istituzionali, il Festival della Vita conferma la sua vocazione sociale con numerose iniziative di solidarietà presso strutture per minori e residenze per anziani del territorio.

Per maggiori informazioni e il programma completo: https://www.festivaldellavita.it/