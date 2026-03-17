Attrice teatrale e cinematografica e anche cantante, l’irlandese Jessie Buckley ha colpito, e in parte anche diviso, l’opinione pubblica con un discorso in occasione della cerimonia degli Oscar (a lei assegnato come miglior attrice protagonista per Hamnet, il film diretto da Chloé Zhao tratto dal bestseller di Maggie O’Farrell) che è stato un tributo alla famiglia, con mamma e papà presenti in sala, all’amore per il marito e alla loro bambina di 8 mesi, e a tutte le madri perché, ha detto, «noi veniamo da una stirpe di donne».

L'attrice Jessie Buckley abbracciata dal padre (EPA)

IL SUO DISCORSO INTEGRALE

«Grazie davvero. Questo è… questo è davvero qualcosa di speciale.

Grazie alle straordinarie donne accanto alle quali mi trovo: sono ispirata dalla vostra arte e dal vostro cuore, e voglio lavorare con ognuna di voi. Grazie ai produttori che hanno costruito questa nave su cui possiamo stare insieme, e ai miei compagni di viaggio per la vita — Hilda, Jessica, Lindsey, Zack. Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza di voi.

La mia famiglia, la mia famiglia irlandese, è tutta qui. Mamma, papà, grazie per averci insegnato a sognare e a non lasciarci mai definire dalle aspettative degli altri, ma a seguire sempre la nostra passione.

E tu, Fred… ti amo. Sei il papà più incredibile. Sei il mio migliore amico, e voglio avere altri ventimila bambini con te. Davvero. Lo voglio!

E Isla, la mia bambina di otto mesi, che non ha assolutamente idea di quello che sta succedendo e probabilmente sta sognando il latte… ma questo è un momento piuttosto importante. Ti voglio bene, e amo essere la tua mamma. Non vedo l’ora di scoprire la vita insieme a te.

Chloé [Zhao] e Maggie [O’Farrell], per avermi dato la possibilità di conoscere questa donna luminosa e di intraprendere il viaggio per comprendere la capacità d’amore di una madre: è stato l’incontro più straordinario della mia vita.

Oggi nel Regno Unito è la Festa della Mamma, quindi vorrei dedicare questo premio al meraviglioso caos del cuore di una madre. Tutti noi veniamo da una stirpe di donne che continuano a creare contro ogni probabilità.

Grazie per avermi riconosciuta in questo ruolo. È l’onore più grande. Non riesco nemmeno a crederci».

e (EPA)

La sua carriera prima dell’Oscar

L’attrice irlandese Jessie Buckley in Hamnet interpreta Agnes, la moglie di William Shakespeare devastata dalla morte del figlio Hamnet. Una performance emotiva e potente che ha conquistato critica e pubblico durante tutta la stagione dei premi. L’attrice, 36 anni, ha dominato la stagione dei premi vincendo anche Golden Globe, Critics’ Choice Award e BAFTA.

Curiosamente, Buckley non aveva ancora figli quando ha interpretato il ruolo di Agnes, ma ha raccontato di desiderare già profondamente la maternità. Una settimana dopo la fine delle riprese di Hamnet è rimasta incinta e ha dato alla luce una bambina lo scorso autunno.

Nata nel 1989 a Killarney, in Irlanda, Buckley non aveva mai immaginato una carriera a Hollywood. Figlia di un poeta e di una cantante lirica, ha iniziato a farsi conoscere partecipando nel 2008 al talent della BBC I’d Do Anything, prima di entrare alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra.

Dopo il debutto teatrale con Shakespeare, ha conquistato il pubblico internazionale con ruoli in Chernobyl, Wild Rose, Women Talking - Il diritto di scegliere e La figlia oscura tratto dal romanzo di Elena fewrrasnte), che nel 2022 le era valso la sua prima candidatura agli Oscar come attrice non protagonista. Straordinaria la sua interpretazione nella commedia ispirata a una storia vera, Cattiverie a domicilio.

Jessie Buckley e Olivia Colman in "Cattiverie a domicilio" (2023)

Oltre alla recitazione, Buckley è anche cantante: nel 2022 ha pubblicato un album folk insieme a Bernard Butler, ex chitarrista dei Suede.