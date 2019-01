Brunetto Salvarani, il teologo del dialogo

«Oggi va di moda bollare come buonista chi lavora nel dialogo. Non è cattiveria. È mancanza di strumenti per capire. Ed è su questo che dobbiamo lavorare». Costruire ponti tra le persone e le comunità è scelta non solo del cuore; richiede riflessione. Ne è assolutamente convinto Brunetto Salvarani, teologo laico, che di questa sfida in Italia è uno dei protagonisti.

Classe 1956, emiliano doc («di Carpi, come Ciro Menotti, Dorando Pietri e don Zeno Saltini», sorride) è esperto di ecumenismo e dialogo interreligioso, materie che insegna in diversi istituti teologici italiani. Ma ama dialogare a 360 gradi con frequenti incursioni anche nella cultura popolare. Sposato e padre di un figlio oggi ventiseienne, qualche tempo fa ha pubblicato addirittura un libro che prendeva spunto da un cartone animato, I Simpson, per parlare della fede. Sempre però con un punto di riferimento preciso: la Bibbia, straordinario condensato di umanità. Che è poi il cuore anche del suo ultimo volume – Teologia per tempi incerti, edito da Laterza –, una galleria di personaggi della Scrittura riletti come icone delle fragilità di oggi. Perché anche l’uomo della Bibbia è fragile, persino Gesù lo è stato; ma ci ha mostrato come vivere questa stessa condizione come un «dono prezioso».

«Appartengo alla generazione fortunata che nel solco del Concilio si è ritrovata con la Bibbia di Gerusalemme tra le mani», racconta. «E devo molto agli anni in cui al liceo di Correggio don Luciano Monari – biblista e futuro vescovo di Piacenza e Brescia – ci faceva lavorare sul Vangelo di Marco con un’attenzione e uno sguardo che non avevo mai conosciuto».

Uno sguardo, quello di Brunetto, che è diventato una vocazione: studiare da laico in una Facoltà teologica, coltivando appunto l’attenzione al dialogo. «Già il fatto di avere quattro Vangeli e non uno è eloquente», commenta. «La Bibbia è un testo aperto, plurale. L’esito di una mediazione tra saperi, tradizioni e sensibilità diverse. Tutto meno che un libro “sacro”, se intendiamo la sacralità come qualcosa di intangibile. È il grande codice dell’ospitalità».