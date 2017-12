Francesca Cabrini, da 100 anni è la madre dei migranti

Nel suo Messaggio per la 51ª Giornata mondiale della pace, celebrata in tutto il mondo il primo gennaio, papa Francesco ha indicato santa Francesca Saverio Cabrini tra coloro che hanno creduto nel “sogno” di un mondo in pace, casa comune e famiglia di tutti in cui sia valorizzato il contributo di migranti e rifugiati. «Molti nella storia hanno creduto in questo “sogno” e quanto hanno compiuto testimonia che non si tratta di una utopia irrealizzabile», ha scritto Bergoglio, nel testo pubblicato lo scorso 13 novembre, giorno della memoria liturgica della santa, di cui il 22 dicembre ricorreva il centenario della morte. «Questa piccola grande donna, che consacrò la propria vita al servizio dei migranti, diventandone poi la celeste patrona, ci ha insegnato come possiamo accogliere, proteggere, promuovere e integrare questi nostri fratelli e sorelle».

Parole sentite, perché «il Santo Padre conosceva bene a Buenos Aires noi Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, fondate nel 1880 a Codogno (Lodi) da Madre Cabrini», riassume suor Maria Regina Canale, assistente generale per l’Europa della congregazione, diffusa in 17 Paesi dei cinque continenti con oltre 400 religiose. Dall’Australia, dove a Melbourne «una consorella e tanti laici portano avanti un ospedale, alla Russia; dagli Stati Uniti alla Spagna e all’Inghilterra, dall’America Latina all’Etiopia, dove abbiamo aperto, io e altre tre consorelle, una comunità alla vigilia del millennio come segno di solidarietà nel mondo in uno dei Paesi più poveri del pianeta, nei 150 della nascita della fondatrice, venuta alla luce a Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850. Dagli anni Settanta siamo presenti anche nello Swaziland, in Africa del Sud, dove continuano a morire tanti bambini e adulti a causa dell’Aids».