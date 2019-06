Libano, la frontiera del dolore a un passo dalla tragedia siriana

Al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati, l’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno di ogni anno con la Risoluzione 55/76. Il documento è stato approvato il 4 dicembre 2000 in occasione del 50° anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Per celebrare la Giornata, l’ UNHCR ha lanciato la campagna #WithRefugees che durerà fino al 19 settembre. La campagna ha come obiettivo quello di far conoscere i rifugiati attraverso i loro sogni e le loro speranze: prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola e avere un posto che si possa chiamare “casa”. Molti attori e personaggi pubblici stanno partecipando alla campagna inviando messaggi e foto con lo slogan #WithRefugees . Lo scopo della campagna consiste nel mostrare ai leader mondiali che i cittadini sono dalla parte dei rifugiati e vogliono inviare un messaggio ai governi affinché collaborino per migliorare le loro condizioni. U na delle esperienze più drammatiche e di lungo periodo è senza dubbio quella che vivono i palestinesi in Medioriente e in particolare in Libano.

È il caso di Beit Aftal Assumoud, un’associazione di palestinesi, che da oltre 40 anni opera nei campi, offrendo ai profughi una sorta di “welfare parallelo” , ovviando a tutti i diritti che il Libano non riesce a dare. In quasi tutti i campi Assumoud ha una suo centro dove ci sono asili, ambulatori medici e dentistici (che offrono visite gratuite a bambini e genitori, anche con il sostegno del COI - Cooperazione Odontoiatrica Onlus, ong di Torino che favorisce la salute dentale delle persone in condizioni di disagio, all’estero e in Italia), scuole di recupero e centri professionali (per dare una prospettiva lavorativa ai giovani), gruppi scout e bande musicali, squadre sportive, centri di aiuto alle famiglie e di “reproductive health”, gruppi di auto aiuto tra donne e anziani, biblioteche, teatro e danza. Se per strada c’è sporco, e degrado, dentro le case le persone portano avanti una vita “normale”. “Facciamo le cose di tutti i giorni – ci dice Mustaf Chihadi, accogliendoci in casa sua al mattino presto, prima del risveglio della figlia Touleen – ci alziamo, facciamo colazione, andiamo a lavorare… mandiamo i figli a scuola, ci preoccupiamo per loro”.In casa di Mustaf, c’è una vaschetta dei pesci, i panni stesi sul balcone, i cereali dentro i vasi di vetro in cucina… Nella sua cameretta, Touleen ha il poster delle principesse Disney (la sua preferita è Belle, ci confessa) e quando la mamma la pettina fa i capircci. “Siamo felici e soddisfatti della nostra vita, di ciò che facciamo – conclude Mustaf – proprio come voi Europei”.

Nella parte "più brutta" del campo di El Bared: «Nei campi è come l'inferno. Ma ci siamo abituati»

“Uno dei problemi dei Campi è l’educazione”, dice Mahmood Jouma, direttore del centro di El Shemali, “ i giovani rischiano di restare senza i mezzi per crescere e migliorarsi, per costruirsi un futuro, e così vivono per strada, preda dei fondamentalisti”. “Molti giovani, dai 14 anni, cominciano a parlare di emigrare…” commenta Hisham Meiari, educatore Assumoud, “Mio fratello è andato in Norvegia! Io non sono andato via perché ho un lavoro qui, che mi piace, ma molti di quelli che provano a andare in Europa, sono quelli che non hanno studiato, non hanno una professione”.

Leila, un’educatrice Assumoud ci accompagna nella parte “più brutta” del campo di El Bared (l’ultimo a subire un attacco da parte dell’esercito, nel 2007; ancora oggi si vedono i segni di quella distruzione) e quando passiamo vicino ad un topo morto in una piazzetta laterale esclama “è la vita, qua!”. A Samir, uno studente del corso di parrucchiere (“ma faccio anche musica e fotografia” tiene a precisare), chiediamo “com’è essere adolescenti e vivere in un campo profughi?”. Si confronta con i compagni di classe e ridendo risponde “It’s like hell!”. È come l’inferno. E come si sopravvive nell’inferno? “We got used to it… we got used!”. Ci siamo abituati. Riham, operatrice sociale (ha un Master in Economia aziendale) del centro El Beddawi, risponde a nome di tutti gli operatori Assumoud: “io potrei andare via dal Campo, ma resto qua per aiutare la gente, la mia comunità”.