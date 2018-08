Il prete che insegnava a chiedere per favore

Poco alla volta, poi, quegli uomini caduti per mano della mafia sono diventati loro malgrado delle figure iconiche. «Così mi sono chiesto: chi era padre Puglisi per le persone più vicine a lui? E sono partito da due considerazioni: è morto giovane ed è stato beatificato in tempi rapidi. La sua è forse una delle più rapide beatificazioni dell’epoca moderna».

LA SUA FAMIGLIA

La storia della famiglia Puglisi è «una storia nella storia»: «I suoi parenti più stretti sono vivi, attivi e lucidi. Ci sono poi i nipoti nati dopo la sua morte. Non sono mai apparsi in pubblico, non hanno intrapreso percorsi politici e tantomeno sono stati intervistati in televisione. Non hanno mai contribuito alla sceneggiatura dei film girati su padre Pino per quella riservatezza e discrezione che li caratterizza», dice Scaglione. E per questo «parlare del loro caro familiare è stato di certo un esercizio doloroso, che ha riaperto una ferita non sanata».

Fin dalla notte dell’assassinio i familiari di 3P sono stati letteralmente investiti dalla storia nella storia, dal martirio di questo sacerdote proclamato eroe della Repubblica. Il capitolo che apre il libro è dedicato proprio a quella notte, alle umiliazioni che hanno dovuto subire, per le maldicenze che erano state messe in circolazione per screditare la sua persona, per la scarsa delicatezza durante le indagini, per la lunga attesa per poter vedere padre Pino in Pronto soccorso. «La sua famiglia rinasce e muore nuovamente tutte le volte che ne accenna, ed è stato per questo un gesto di generosità decidere di parlarne», prosegue il giornalista.

Per capirlo fino in fondo bisogna spiegare che padre Puglisi era un punto di riferimento per tutta la famiglia. «C’è la storia particolare della madre, che è una donna di una generosità profonda. Fin da quando Pino era piccolo, aveva sempre detto che lo voleva non solo prete, ma anche povero e santo. E padre Pino, nonostante fosse un uomo all’avanguardia per le profondissime letture e per l’impegno sociale, non aspirò mai a fare carriera ecclesiastica».