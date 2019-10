Migranti in America latina: l'Ecuador della Ruta Andina

La storia di Medardo: «Io, in fuga dagli uomini che hanno ucciso mio padre»

«Mi sento solo. Mio padre è stato ucciso dagli stessi che hanno minacciato di morte anche me. Avevo un negozio a Bogotà, i gruppi paramilitari mi chiedevano il pizzo, i primi tempi riuscivo a pagare poi gli affari sono andati male. L'ultima richiesta a dicembre 2018. Non ce la facevo più, sono scappato. Ho una cugina, ma abita ad un'ora e mezza da qui, per me è lontano. Un altro cugino è in Colombia, ma là non posso tornare. E mia sorella vive negli Stati Uniti». Nonostante questo, Medardo Gomez, 64 anni, rifugiato in Ecuador da maggio 2019, si trova bene. Sa che non potrà mai tornare a casa, perché «il processo di pace non è positivo», spiega. «L'accordo prevedeva cinque senatori fissi per le Farc, indipendentemente dal risultato elettorale. Queste persone, che erano diventate parte del Congresso colombiano, hanno deciso di uscire. Chiaro segnale che l'accordo è fallito. I guerriglieri stanno tornando sulle montagne per riprendere in mano i fucili».

Medardo lavora come gelataio a Lago Agrio, è assistito dalla Caritas ed è in possesso della “tarjeta de comida”, una tessera alimentare rivolta a rifugiati e migranti, finanziata dal Programma Alimentare Mondiale (WFP) degli Stati Uniti, attraverso USAID: 25 dollari al mese per ricevere cibo.