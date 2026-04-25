«Tendiamo a pensare che quando la Chiesa parla di moralità, l’unico tema morale sia quello sessuale. In realtà, credo che ci siano questioni molto più grandi e importanti, come la giustizia, l’uguaglianza, la libertà di uomini e donne, la libertà di religione, che avrebbero tutte la priorità rispetto a quella specifica questione». È passata quasi inosservata la risposta di papa Leone, di ritorno dal viaggio in Africa, su un tema spinoso. Il Pontefice rispondendo a una domanda scomoda sulla decisione del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, di autorizzare la benedizione delle coppie omosessuali nella sua diocesi e sulla possibile divisione sul tema all’interno della Chiesa universale, ha chiarito che «l’unità o la divisione della Chiesa non dovrebbero ruotare attorno alle questioni sessuali» e aggiunge una serie di questioni, come appunto la giustizia, l’uguaglianza, la libertà che dovrebbero riscuotere l’attenzione e l’impegno principale dei credenti. Sulla questione specifica, poi, dopo aver rivelato di aver già parlato con i vescovi tedeschi chiarendo che «non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata delle coppie, in questo caso delle coppie omosessuali, come Lei ha chiesto, o delle coppie in situazioni irregolari» aggiunge, però, che la benedizione si può dare nelle forme consentite «da Papa Francesco». Per esempio «quando un sacerdote impartisce la benedizione alla fine della Messa, quando il Papa impartisce la benedizione alla fine di una grande celebrazione come quella che abbiamo avuto oggi, si tratta di benedizioni per tutte le persone. La ben nota espressione di Francesco “Tutti, tutti, tutti” è un’espressione della convinzione della Chiesa che tutti sono benvenuti, tutti sono invitati, tutti sono invitati a seguire Gesù, e tutti sono invitati a cercare la conversione nella propria vita. Andando oltre l’oggi, penso che l’argomento possa causare più disunione che unità, e che dovremmo cercare modi per costruire la nostra unità su Gesù Cristo e su ciò che Gesù Cristo insegna».