« Le missioni sono iniziate con Giovanni Paolo II. Ricordo che il cardinale Angelini, allora a capo del dicastero vaticano per la salute, nel 1991 ci mandò a operare a Cuba . All’inizio non afferrai il senso della cosa; poi, quando sei mesi dopo ci inviarono a Varsavia, tutto fu chiaro: il Papa aveva capito che, più che inviare i nunzi nei Paesi dove il comunismo si stava sgretolando, si doveva intervenire con i medici», dice Iorio. Oggi con papa Francesco, e sotto la guida dell’attuale presidente Mariella Enoc, l’ospedale ha allargato le sue porte sul mondo. Per esempio, nella Repubblica Centrafricana, il Bambino Gesù, oltre a sostenere la ristrutturazione del complesso pediatrico esistente a Bangui, assumerà e formerà il personale operante nella struttura, garantendo stage di perfezionamento in Italia per neo-specializzati e professori della Facoltà di medicina.

La missione che i due chirurghi stanno seguendo in questi anni è dedicata ai bambini siriani ospitati nel campo profughi Al Zaatari in Giordania. Una scelta non casuale, vista l’attenzione di papa Francesco al tema dei rifugiati e alle periferie del mondo. La “politica” dell’ospedale del Papa è infatti sempre stata indirizzata dagli obiettivi apostolici del Pontefice di turno.

Sergio Filippelli è cardiochirurgo del Bambino Gesù. Originario di Vigevano, 44 anni, fa parte del team del professor Fiore Salvatore Iorio che, tre-quattro volte all’anno, va in missione in Paesi che hanno bisogno di una mano. Per operare i piccoli pazienti o per istruire i medici che opereranno nei nascenti reparti di cardiochirurgia pediatrica.

MISSIONE: CURARE I BAMBINI

Africa, Cina, Azerbaigian, Paesi Arabi: «Dalle missioni», dice Iorio, «ho capito prima di tutto che i bambini e i genitori sono tutti uguali, qualunque sia la lingua o la cultura. E dappertutto quella che conta è la mamma. Anche se in alcuni Paesi restano sulla soglia, quando cominci a parlare del figlio danno una gomitata al marito e si seggono loro. Devi trattare con la mamma, il padre non conta niente. Le mamme cinesi o arabe fanno le stesse cose delle nostre mamme».

Raccontare gli intrecci tra professione, vita di famiglia e cammini spirituali è come seguire disegni geometrici mai banali, con tratti lineari, curve e ritorni: «Adoro i bambini. Ho sempre saputo di voler fare il pediatra, e al liceo, dopo aver studiato il cuore, capii che mi sarei occupato di bambini cardiopatici. Al secondo giorno di università decisi che sarei stato un cardiochirurgo», dice Filippelli. Quattro figli, moglie cardiologa sposata ad Assisi («Siamo una famiglia consacrata a san Francesco»), ammette che il percorso lavorativo scelto non è dei più facili, «anche per la complessità del carico emotivo». L’obiettivo, spiega, «è cercare ogni giorno di fare il meglio per i pazienti. Non sempre vuol dire guarirli, spesso abbiamo a che fare con malattie incurabili, ma prendersi cura della famiglia e del bambino in ogni momento, cercando di trovare le soluzioni più giuste».

Sorride, Iorio, quando deve spiegare perché proprio Cardiochirurgia pediatrica: «Quando ho scelto questo lavoro, anni fa, Cardiochirurgia pediatrica era l’unico reparto dell’ospedale che aveva un buon odore: i bambini profumano». Erano gli anni del pionerismo, le operazioni al cuore erano una frontiera della medicina, Christian Barnard (il primo chirurgo a realizzare un trapianto, ndr) un eroe. «E mentre in altri settori si era raggiunta una certa saturazione di posti, qui si poteva ancora sperare di progredire e di lavorare senza avere nessuno aiuto alle spalle».

Originario dell’Irpinia, l’attuale capo di Cardiochirurgia infantile del Bambino Gesù ha iniziato giovanissimo a lavorare con Carlo Marcelletti, l’uomo chiamato da Amsterdam a far partire il reparto di cardiochirurgia dell’ospedale del Papa. Lo lascia nel ’97, lavora in diverse realtà italiane, un paio di anni in Arabia Saudita, e poi torna al Bambino Gesù, prima a Catania e quindi a Roma, da dirigente. Negli anni, dice, ha capito che le cose che si devono realizzare alla fine seguono percorsi imprevedibili. Ha imparato a gustare sempre più la bellezza del suo lavoro e la ricchezza delle missioni che permettono un contatto non mediato con la gente del posto; e a ha saputo anche fare i conti con i limiti della sua professione.

«All’inizio hai come la sensazione che non devi perdere tempo, stai facendo una cosa importantissima. Poi ti rendi conto che l’impresa non è tua. Sarai pure bravo, ma da solo non vai da nessuna parte. Tra fare il buon medico e farlo per se stessi è un passo, bisogna tenere a bada il narcisismo. Questo la presidente Enoc ce lo ricorda continuamente: anche dopo successi internazionali è la coralità che deve venire fuori, facciamo tutti parte di un progetto più grande di noi».