Loppiano «è un bozzetto di città nuova: aperta, senza periferie»

Non è solo l’affetto e la stima per il movimento dei Focolari che ha spinto Francesco a visitare Loppiano, la cittadella madre del movimento, nata sulle colline toscane 54 anni fa. Il Papa lo spiega bene, in questa mattinata grigia dove alla fine spunta il sole che illumina il verde dei campi e degli uliveti, i colori delle bandiere di tutto il mondo e l’entusiasmo dei settemila che lo attendono. “Ho voluto venire a visitare Loppiano anche perché vuole essere un’illustrazione della missione della Chiesa oggi, così come l’ha tracciata il Concilio ecumenico Vaticano II”. Credenti di diverse religioni, uomini e donne provenienti da 65 nazioni dai cinque continenti, giovani e ragazzi lo accolgono al canto “accendi la pace” intonato dal Gen Verde e dal Gen Rosso. “La cittadella è un laboratorio di vita, una palestra nella quale ci si allena a costruire l’unità nella diversità”, dice nel suo saluto Maria Voce, la presidente dei Focolari. “Una donna che ha le idee chiare”, commenterà poco dopo, a braccio, il Papa nel ringraziarla.

Nata il 7 dicembre del 1943 quando Chiara Lubich, poco più che ventenne, nel pieno della seconda guerra mondiale, si consacra a Dio e con altre giovani va a fondare il primo Focolare, oggi l’Opera di Maria, come volle chiamarla Lubich, è presente in 182 Paesi, ne sono membri circa 110.00 persone, mentre due milioni sono gli aderenti e i simpatizzanti. A Loppiano, nata come la cittadella della “formazione e della testimonianza” del movimento, i ‘focolari’, le fabbriche, i laboratori e le sedi delle diverse scuole, sono sparse tra le case coloniche di privati cittadini. Sceso dall’elicottero proveniente da Nomadelfia, accolto dalla presidente, dal copresidente Jesús Morán, e del vescovo di Fiesole, monsignor Mario Meini, dopo l’abbraccio con la folla, il primo saluto il Papa lo riserva al Padrone di casa: si ferma infatti per pochi minuti nel santuario Maria Theotokos, che - pensato da un’équipe tutta al femminile di architette, scultrici, pittrici che si ritrovano nel centro Ave Arte – realizza un perfetto connubio tra teologia e arte.

Quindi, dopo la preghiera, Francesco risponde alle domande di alcuni abitanti di Loppiano e indica la sfida che oggi questa realtà, e la stessa Chiesa, devono affrontare: “Nel cambiamento di epoca che stiamo vivendo occorre impegnarsi non solo per l’incontro tra le persone, le culture e i popoli e per un’alleanza tra le civiltà, ma per vincere tutti insieme la sfida epocale di costruire una cultura condivisa dell’incontro e una civiltà globale dell’alleanza”.

Il palco da cui parla il Papa ha come scenario viti, ulivi e campi coltivati a farro, che circondano l’agorà della cittadella, l’ampio sagrato in pietra del santuario che segue idealmente le linee architettoniche del tetto in rame, culminante nella torre campanaria, un triangolo dorato simbolo della Trinità. Il santuario ospita anche una cappella ecumenica aperta alle differenti confessioni cristiane. Ed è a un orizzonte plurale che il Papa pensa: “Loppiano, nota nel mondo perché è nata dal Vangelo e del Vangelo vuole nutrirsi, è riconosciuta come propria città di elezione e di ispirazione da tanti che sono discepoli di Gesù, anche da fratelli e sorelle di altre religioni e convinzioni. A Loppiano tutti si sentono a casa!” .

In questa che è la prima delle 25 cittadelle dei Focolari sorte in tutto il mondo col desiderio di vivere stabilmente la continua novità proposta dal Vangelo - la fraternità universale – ci sono circa 850 abitanti: famiglie, sacerdoti e religiosi, uomini e donne consacrati. Più di metà degli abitanti vi risiede stabilmente mentre altri partecipano a una delle 10 scuole internazionali che prevedono una permanenza da 6 a 18 mesi. Una realtà articolata, una storia ricca, che, dice il Papa, “non è che agli inizi. È un piccolo seme gettato nei solchi della storia e già germogliato rigoglioso, ma che deve mettere radici robuste e portare frutti sostanziosi, a servizio della missione di annuncio e incarnazione del Vangelo di Gesù che la Chiesa oggi è chiamata a vivere. E questo chiede umiltà, apertura, sinergia, capacità di rischio”.

Il Papa indica alcune “strumenti” di lavoro per un progetto universale, che ha un metodo e uno stile: prima di tutto le due “parole-chiave del cammino della comunità cristiana – ”parresia e hypomoné”- fondamentali per dare nuova linfa al carisma iniziale, come gli chiedono alcuni “pionieri” di Loppiano. La prima indica “il coraggio e la sincerità nel dare testimonianza della verità e insieme la fiducia in Dio e nella sua misericordia”. Insomma, dice il Papa, “occorre chiedere allo Spirito Santo la franchezza – sempre unita al rispetto e alla tenerezza – nel testimoniare le opere grandi e belle che Dio compie in noi e in mezzo a noi. E anche nelle relazioni dentro la comunità occorre essere sempre sinceri, franchi, non paurosi né pigri”. E poi “hypomoné , il sotto-stare, il rimanere e imparare ad abitare le situazioni impegnative che la vita ci presenta”, con “un amore che ci precede e ci rende capaci di vivere con tenacia, serenità, positività, fantasia… e anche con un po’ di umorismo, persino nei momenti più difficili”. Perché, aggiunge a braccio, “l’umorismo è l’atteggiamento che più si avvicina alla grazia di Dio”.

Un altro strumento è “la fedeltà creativa” che vuol dire “essere fedeli all’ispirazione originaria e insieme essere aperti al soffio dello Spirito Santo e intraprendere con coraggio le vie nuove che Lui suggerisce. Lui, non il nostro buon senso, non le nostre capacità pragmatiche, non i nostri modi di vedere sempre limitati”.