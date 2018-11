Massimo Folador. La buona impresa è quella che parte dallo Spirito

«Sono ricco di relazioni ma amo la solitudine e il silenzio. Coltivo l’intelligenza che va nel profondo ma sono una persona estremamente pratica. Insomma, una persona un po’ bipolare?».

Ride di gusto, l’imprenditore Massimo Folador, quando gli chiedi quale sia l’immagine che meglio lo identifica. Come direbbe il filosofo Hegel, la sua vita è una coerente «sintesi degli opposti», dove tutto cambia e tutto ritorna. «Da giovane», racconta, «sono cresciuto nell’oratorio di Induno Olona, vicino a Varese. Dopo la laurea in Scienze politiche mi sono lanciato nella Milano da bere, nel business, nella carriera. Sono stato manager, direttore commerciale e amministratore in grandi gruppi editoriali. Poi verso i 40 anni, nel mezzo di un cammino di successo, il mio complesso equilibrio si è rotto, a livello umano e professionale. Ho attraversato tempi di ripensamento e di dolore. Nella crisi, ho incontrato il mondo dei Benedettini: lì è finita la mia prima vita ed è iniziata la seconda».

Ora, a ben guardare, che connessione poteva mai esserci tra un manager in crisi di identità e il mondo benedettino? «Mi ero diviso da me stesso», rammenta Massimo, «le mie dimensioni fondamentali tiravano da parti opposte. Fino al giorno in cui sono andato all’eremo di Santa Caterina, dove allora aveva sede una piccola comunità di benedettine e c’era padre Roberto Comolli, che ha insegnato per tanti anni all’abbazia di Disentis, in Svizzera. Lì ho incontrato persone più serene di me, più equilibrate e profonde, senza per questo rinunciare al gusto dell’intraprendere. Erano l’àncora di salvezza che cercavo, la via per una nuova unificazione».

In effetti, l’ora et labora dei monaci benedettini offre una sintesi unica per chi insieme coltiva l’aspirazione a una vita spirituale e la voglia di agire con successo: «In realtà il motto originario del mondo benedettino», dice Massimo, «è ora et lege et labora, ossia “prega e leggi e lavora”, che mette insieme spirito, mente e corpo. Noi continuiamo a scindere: o siamo troppo spirituali e devoti o troppo pratici e carnali o troppo intellettuali. Decisivo è invece quell’et: non possiamo vivere bene e costruire bene se non connettiamo tutte le nostre dimensioni. I Benedettini, senza volere fare impresa, hanno portato a perfezione la birra e il vino, costruito le cattedrali e sviluppato la cultura attraverso gli amanuensi. Chi più di loro ha lasciato tanta impresa di valore nella storia? E come hanno fatto? Prima di tutto pregavano e meditavano. Le loro scoperte erano frutto della sacralità che mettevano nel loro lavorare, l’esito finale di un bene cercato e condiviso».