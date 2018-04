"Maria con te": nasce il primo settimanale italiano dedicato alla Madonna

"Maria con te". Questo il titolo della nuova testata del Gruppo Editoriale San Paolo in edicola dal 10 maggio. È un settimanale, il primo interamente dedicato alla Madonna e alla sua presenza nella vita di ogni giorno, a sostegno e conforto di ogni credente.

«Il significato della rivista è tutto nel titolo», spiega il direttore di Maria con te don Antonio Rizzolo, che già guida Famiglia Cristiana, Credere e Jesus. «Da sempre il popolo cristiano ha manifestato il suo affetto per la Vergine, perché la sente vicina come madre che conduce al suo figlio Gesù. Il nuovo giornale mariano racconta questa devozione con notizie dai santuari e dal mondo, con le parole di papa Francesco, con la testimonianza di chi, famoso o meno, ogni giorno si affida a Lei, con reportage dai luoghi di pellegrinaggio e vari resoconti dei segni della presenza di Maria nel quotidiano».

Ad affiancarlo in questa nuova sfida come condirettore del settimanale Luciano Regolo, già condirettore di Famiglia Cristiana.

Tra i collaboratori fissi suor Paola D’Auria, la popolare religiosa tifosa della Lazio, venuta alla ribalta televisiva con Quelli che il calcio, che risponderà alle lettere; padre Palmiro Delalio, che presiede il Rosario su Tv2000 e curerà per Maria con te la rubrica La voce del Rosario. Il punto sulle apparizioni riconosciute dalla Chiesa nel corso dei secoli è affidato invece allo scrittore Riccardo Caniato.

Tra chi ha espresso il suo plauso per la nuova iniziativa editoriale, il cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. «Quando don Rizzolo mi ha comunicato la decisione di dare vita a una nuova rivista mariana», scrive Comastri in una lettera al direttore , «dentro di me ho pensato: "È impazzito! È già un miracolo tenere in vita le riviste esistenti...". Terminata la telefonata, ho posato lo sguardo sulla piccola statua dell'Immacolata che tengo sul mio tavolo. Mi sembrava che dicesse: "Perché hai paura? La mamma - e io sono mamma! - esiste proprio per i momenti di paura...". Penso, allora, che si possa osare: si possa e si debba trovare uno spazio per parlare della Madonna. Quante storie si possono raccontare! Quanti santuari mandano il profumo della presenza di Maria! Quante conversioni portano il tocco di Maria! Quanti santi e quanti Papi ci possono raccontare la propria devozione mariana... La nuova rivista nasce per dare voce a questa ricchezza mariana presente nella vita della Chiesa. Benvenuta!».

Il progetto grafico, curato da Doriano Vicardi, combina la ricchezza di significati e di contenuti con i codici popolari, rendendo le informazioni calde e accessibili al più vasto pubblico, senza per questo scadere nel sensazionalismo o nella superficialità.

La rivista, di 68 pagine, va in edicola al prezzo fisso di un euro e, per il primo numero, sarà allegato in regalo un volume con i più bei pensieri e le preghiere dedicati da papa Francesco alla Madonna.

Un giornale che avvicinerà tutti e che avrà un tono non devozionistico ma devozionale, sarà popolare e trasversale su tutti i target: i credenti, i devoti a Maria, coloro i quali sono poco praticanti ma vogliono conoscere più da vicino la Madre di Dio, i sacerdoti e gli operatori pastorali.

Il Gruppo Editoriale San Paolo, con questo nuovo settimanale, incrementa, completa e valorizza un portafoglio di testate uniche nel loro genere che hanno il cuore della loro mission nell' evangelizzazione con e nella cultura della comunicazione , rispettando così la volontà del fondatore, il beato don Giacomo Alberione.

Un settimanale nuovo per vivere la fede "con Maria" a 360 gradi , che offrirà ai lettori contenuti sempre aggiornati e coinvolgenti, senza tralasciare l'affidabilità e l'autorevolezza che caratterizzano tutte le attività del Gruppo Editoriale San Paolo. La rivista sarà strutturata in tante sezioni per abbracciare tutti gli "aspetti" della devozione nella Madonna: fatti di attualità mariani, il Papa e Maria, storie di conversione, testimonianze dai luoghi di pellegrinaggio mariani, Maria nelle Sacre Scritture e nella vita dei Santi.

Mandate i vostri selfie e racconti dei pellegrinaggi e i disegni sulla Madonna dei vostri piccoli, verranno pubblicati sulla rivista.

Per posta (via Giotto 36, Milano 20145)

tramite e-mail (segreteriamc@stpauls.it.)

oppure via sms e whatsapp al 334.6649438.