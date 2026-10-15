Ha già ripreso un minimo di attività lavorativa. Papa Leone, dopo l’intervento di martedì, continua la sua convalescenza.Verso mezzogiorno ha concelebrato messa nella stanza appositamente adibita al decimo piano.

Intanto il bollettino medico stilato da Luigi Carbone, suo medico curante e dal Stefano Margaritora, che lo ha operato, spiega che il Papa ha eseguito i controlli di routine «che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato». Inoltre, hanno specificato che «ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete» e «complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente».