«Padre Pio è un po' il patrono d'Italia. Non basta ammirarlo, bisogna imitarlo»

Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha aperto con queste parole la solenne celebrazione eucaristica per la festa di San Pio nel santuario di San Giovanni Rotondo che ne porta il nome: «Ho fatto di tutto per essere qui. Mi sento legato a San Pio specie per tre aspetti: perché fu sacerdote secondo il cuore di Cristo, vero discepolo di San Francesco d'Assisi e devoto alla Madonna. Tre caratteristiche che gli hanno consentito di portare annuncio del Vangelo e dell'Eucarestia in tutta la sua esistenza. Ho voluto anche rappresentare qui la presenza di tutti i vescovi perché San Francesco è il patrono d'Italia ma anche padre Pio un po' lo è. Risplende come un faro nel cielo di Dio, un Vangelo vivente che continua a proteggerci, ci illumina e ci trascina col suo esempio a compiere quelle opere di Misericordia che sono la sostanza del Vangelo. Che la devozione per San Pio non sia solo ammirazione ma desiderio profondo di imitarlo. I santi ci sono donati per questo, quali Vangelo vivente da cui trarre esempio».

Prima della messa, il cardinale Bassetti ha avuto un colloquio privato con il premier Giuseppe Conte di circa 15 minuti in una saletta contigua alla sacrestia del Santuario di San Giovanni Rotondo. Poi, durante l’omelia, ha rivolto un «deferente saluto» al presidente del Consiglio, anch’egli devoto di San Pio e originario di queste terre.

Bassetti ha invocato San Pio anche per gli scandali perché, ha spiegato, la Chiesa é fatta da peccatori ma assistita da Spirito Santo che illumina uomini come San Pio. Che San Pio, è stato l’auspicio del presidente della Cei, vegli sulle vocazioni È un periodo difficile dove potrebbe pensarsi che non c’è più posto per Dio e invece San Pio con la sua vita e con la sua sofferenza, offerte per amore di Dio, ci insegna che il male non prevale.