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Al termine dell’udienza papa Leone, ribadendo la chiamata a una veglia di preghiera nella basilica di San Pietro per il prossimo 11 aprile, accoglie «con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settimane». Sottolinea che «solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra» ed esorta «ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo». Infine, dunque, rinnova «a tutti l’invito a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui nella Basilica di San Pietro, sabato 11 aprile».