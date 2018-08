L'astronomo del Papa: «Scrutare il cielo è come spiare Dio»

Gesuita, americano di Detroit, tre lauree di cui una conseguita al famoso Mit di Boston dove ha anche insegnato, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e di libri divulgativi tradotti in diverse lingue, fratel Guy, come vuole essere chiamato, è considerato uno dei massimi esperti mondiali di meteoriti. In suo onore, l’Unione astronomica internazionale ha battezzato un asteroide con il nome di “4597 Consolmagno”, che però è conosciuto nell’ambiente scientifico come “little Guy”. È affascinante sentirlo parlare di “stelle cadenti”, di pianeti e di vita extraterrestre perché nel suo pensiero la scienza e la fede si tengono per mano, anzi si abbracciano. «E come potrebbe essere diversamente?», esclama. «L’universo è un libro scritto da Dio. Se si impara a leggerlo, si possono decifrare i messaggi che Lui ha nascosto in ogni cosa. Fede e scienza sono complementari: la fede mi dice chi ha creato l’universo e la scienza mi spiega come ha fatto». Tornando poi alla notte di san Lorenzo, fratel Guy precisa: «In passato, il momento di massima visibilità delle meteore estive era effettivamente attorno al 10 agosto. Ma nel corso dei secoli, a causa della processione degli equinozi, il picco è slittato di due o tre giorni e così le “stelle cadenti” si vedono bene il 12 o il 13 agosto. In questo periodo, la Terra attraversa la scia che la cometa Swift-Tuttle ha lasciato nei suoi precedenti passaggi, l’ultimo dei quali è stato nel 1992. Il risultato è la pioggia di meteoriti tipiche dell’estate, il cui nome corretto è Perseidi perché sembrano avere origine nella costellazione di Perseo». Il direttore della Specola non ha mai nascosto di credere nella vita su altri pianeti. «Non esiste nulla nelle Sacre Scritture che possa confermare ma neppure contraddire la possibilità di vita intelligente oltre quella sulla Terra. Quindi si tratta di un entusiasmante campo di ricerca», dice. «Penso davvero che sia possibile la vita extraterrestre. Finora non abbiamo trovato alcuna prova certa ma la stiamo cercando. Non possiamo pensare che Dio sia così limitato da creare la vita solo sulla Terra. E l’universo potrebbe benissimo contenere altri mondi con esseri creati dal Suo Amore. Lo stesso Tommaso d’Aquino parlava di “molteplici mondi”». Per fratel Guy, «la scienza, l’astronomia servono proprio a questo: a tentare di conoscere un po’ più Dio, vedere come agisce, direi a riconoscere il “suo stile”. Quando faccio dei progressi nelle ricerche sento dentro di me una soddisfazione immensa, una gioia non diversa da quella che provo in chiesa durante la notte di Natale. Per me, è un segno sicuro della presenza del Creatore. È un conforto immenso, come la preghiera. Ricordo che sant’Atanasio, nel IV secolo, disse che l’Incarnazione di Cristo ha reso sacro l’universo stesso. Quindi studiare l’universo e le sue leggi è un po’ come pregare».

(foto di Nicola Allegri)