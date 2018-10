Silvia Maffi. Dal sogno di Silvia una casa che accoglie

Con i miei occhi ho visto semplice e pura umanità. Umanità di ragazzi, donne e bambini sbarcati con quei sorrisi smaglianti incollati sui loro visi, e quegli occhi pieni di voglia di vivere, e umanità degli operatori dei centri di accoglienza. Un’umanità che forse alcuni “esseri umani” hanno perso».

A scriverlo è stata Silvia Maffi, nell’estate del 2017 al ritorno da un viaggio in Sicilia per vedere che cosa succede quando arrivano i migranti. I suoi genitori le avevano regalato dei soldi per i suoi 20 anni perché passasse un week end con un’amica in qualche posto ameno e invece lei aveva scelto di andare in Sicilia a vedere con i suoi occhi gli sbarchi. «Questa esperienza l’ha segnata profondamente», racconta Grazia, la mamma di Silvia. «Per questo siamo andate insieme a sentire l’esperienza del medico di Pozzallo, Vincenzo Morello, venuto a Cuneo il 26 febbraio scorso per un incontro nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. Silvia aveva le stampelle perché era stata operata a un ginocchio. La testimonianza del medico è stata molto forte e ho capito perché Silvia ne era stata colpita, anche se non aveva detto tanto quando era tornata, perché non era una che raccontasse tanto». Quella stessa notte un arresto cardiaco ha portato via Silvia, con i suoi capelli lunghi, ricci e vivaci come lei e la sua mente, il sorriso grande e tenero com’era il suo cuore, gli occhi verde-nocciola, meravigliosi, pieni di quella vita che lei amava.

«È dura perché so che non potrò riabbracciarla se non chissà tra quanto tempo e devo aspettare», confessa la mamma di Silvia. «Ed è giusto così perché lei amava la vita tantissimo e amava essere impegnata in tante cose. Io non posso mollare tutto questo perché lei non me lo permette, ma so che staremo di nuovo insieme perché sono credente».

A partire dalla fede appresa in casa, Silvia era cresciuta frequentando la “Frass”, un oratorio dedicato a Pier Giorgio Frassati: prima catechismo, poi nel gruppo adolescenti e quindi animatrice. «Passava più tempo in parrocchia che a casa, anche se non era così perfetta nell’andare a Messa tutte le domeniche, ma era legatissima alla parrocchia e al capodanno trascorso alla comunità di Taizé», racconta ancora la mamma. Suonava il flauto traverso e frequentava il secondo anno di Scienze naturali. Un amore sfrenato per la famiglia, compresi nonni e cugini, e un amore sfrenato per la natura e gli animali. Ancora adesso sul suo profilo Instagram, la natura e i suoi sorrisi raccontano di lei.