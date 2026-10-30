Ci siamo abituati a tutto? No, non è vero. Già vedendo le immagini di Abderrahim Fakir che moriva schiacciato da due agenti di polizia mi ero sentito sconvolto e indignato.

Ora ho provato sdegno leggendo le parole dei poliziotti davanti all'uomo morente, che aveva implorato aiuto: “E mori, va’”, “Cazzo me ne frega a me”, “Se schiatta, ci divertiamo”.

Senza pietà, senza umanità, disonorando il Corpo: questa non è la Polizia, di certo. Ma proprio per questo c’è da aspettarsi un immediato atto di sospensione e di espulsione dal servizio.

Ci sarà il processo, per ora con l'ipotesi di omicidio colposo, che potrebbe divenire più pesante. Intanto sconcertano i termini con cui i media riportano le conclusioni dei consulenti del pubblico ministero.

Le cause della morte sarebbero la malattia pregressa, l'assunzione di droghe e la compressione dei due agenti: senza precisare che le concause preesistenti non escludono il nesso causale tra l' azione violenta e la morte.

Non basterà a risarcire i familiari e la città e il Paese intero la sentenza che a suo tempo chiuderà il processo. Ma ci fidiamo dei magistrati e della loro indipendenza, che resiste alle pressioni e alle aggressioni, come l'ultima, gravissima, della Presidente Meloni, che ha definito ‘vergognosa’ la scarcerazione per mancanza di indizi del giovane Youssef Siher, accusato di aver promosso le devastazioni di Milano (con una chat realizzata il giorno dopo i fatti!).

Un insieme confuso e diseducativo di ignoranza del proprio ruolo, della separazione dei poteri, dell'autonomia della magistratura. Un pessimo esempio, che la fine prossima della legislatura non giustifica, anzi aggrava per l'uso strumentale della carica presidenziale.

I due agenti hanno chiesto scusa, come avessero pestato un piede; non si sono dimessi, non sono stati espulsi con disonore.

Bisogna tornare subito all' umanità, e alla legalità che la tutela.

Occorre anche l' esempio delle istituzioni, cioè l' opposto della sortita della Meloni. Dunque, non siamo abituati a tutto: dimostriamolo!