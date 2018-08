Suor Anne Lécu: «Incontro Cristo nelle vite dei colpevoli»

Non è assertiva nel modo di procedere e nel linguaggio, la suora scrittrice. «Nei miei libri vorrei sottolineare la ricchezza della Bibbia e della tradizione cristiana per le persone che hanno bisogno di essere incoraggiate nella fede, senza dover cercare altrove ciò che abbiamo a casa. Inoltre credo che la prigione mi abbia dato il dono di un linguaggio radicato nella realtà , almeno così mi dice la gente. E se conforta donne e uomini nella loro fede, tanto meglio».

«Ho scritto un libro sulle lacrime per riabilitarle» , dice Anne, che oltre a curare il corpo, sa anche come lenire le ferite dell’anima. «In filosofia troviamo poche lacrime, ma nella Bibbia e nella tradizione spirituale ce ne sono molte. Per me riabilitare le lacrime significa anche “onorare” l’incarnazione. Le lacrime formano come un velo davanti agli occhi di chi piange e sono una forma di antidoto all’esibizione , ormai rivendicata ovunque», dice la religiosa. In un mondo che chiede la totale trasparenza mediatica di ogni sentimento, le lacrime fanno da filtro agli sguardi e, insieme, obbligano a pensare più profondamente. «Sgorgano e fanno dubitare della nitidezza stessa delle cose. Alla fine, possono essere lacrime di gioia. La fonte delle lacrime non è forse ciò che trabocca, che è più grande di noi?», suggerisce la religiosa.

Medico, religiosa, scrittrice, Lécu è sbarcata da poco nelle librerie con Il senso delle lacrime, pubblicato dalla San Paolo , in cui indaga su «cosa provocano le lacrime, cosa ci dicono e come guariscono le nostre ferite».

Zaino in spalla, capelli raccolti in uno chignon improvvisato, scarpe comode, maglia a righe e pantaloni in cotone. Informale, sorridente, suor Anne si fa strada con determinazione nel caos della stazione Termini. Arriva da un seminario in Toscana e prima di ripartire per Parigi fa tappa dalle consorelle romane, le Suore di Carità domenicane della Presentazione della Santa Vergine.

Medico nel carcere francese

Lécu è un medico, pagato dallo Stato, che svolge il suo lavoro nel carcere di massima sicurezza di Fleury-Mérogis, una cinquantina di chilometri a sud di Parigi, la prigione più grande d’Europa, con una popolazione di circa 4.500 detenuti. «Il mio è un lavoro normale in un posto che non lo è. Sono una professionista, un medico, che lavora in carcere. Sono dalla parte di chi ha il potere, non sono un cappellano, e non parlo di fede con i detenuti. D’altro canto, frequentare questo universo mi ha fatto leggere la Bibbia in modo diverso e senza dubbio anche il mio modo di vivere la vita religiosa è stato trasformato dalla prigione».

Una scuola di formazione molto concreta, quella vissuta dietro le mura dove, tra gli altri, sono stati portati detenuti arrestati per stragi e terrorismo. «Ho imparato attraverso la prigione che Cristo ha scelto di lasciarsi condurre dalla parte dei colpevoli, in modo che non siano più soli con la loro colpa. Questo è il significato della sua presenza sulla croce tra i due ladroni. Ha persino scelto di essere identificato con il peccato, come ci dice Paolo ai Corinzi (2Corinzi 5,21)». Insomma, sostiene Lécu, Cristo ha scelto di essere giudicato dagli uomini, «condannato ha scelto di portare la maledizione in modo che non pesi più sulle nostre spalle. Questa è la salvezza, e penso di averlo capito quando, durante una celebrazione dell’Eucaristia in carcere, ho visto donne piangere davanti alla croce. Piangevano perché sapevano con tutte le fibre del loro essere che l’uomo in croce era come loro, un condannato, e che quindi era con loro, sicuramente».

Nata in una «ordinaria famiglia cattolica praticante», Anne studia medicina a Tours. «Erano gli anni in cui si diffondeva l’Aids, e sono stata segnata dal fatto che uomini e donne, miei coetanei, morissero nei reparti più efficienti dell’ospedale, quelli dedicati alle malattie infettive». Un’esperienza che la fa interrogare, le fa porre molte domande sulla fede. L’incontro con un gruppo di frati domenicani che avevano fondato un’associazione chiamata “Cristiani e Aids” – «per prendersi cura dei malati, dei loro parenti, senza dare lezioni morali, ma soltanto per essere lì con loro» –, fa scattare un desiderio preciso nella giovane laureanda in medicina. «Non sapevo se mi sarei mai consacrata, ma se fosse successo sarebbe stato nella vita domenicana, dove avevo percepito una vera libertà di espressione, una gioiosa fratellanza tra i fratelli e le sorelle, e un’esigenza di ricerca intellettuale».