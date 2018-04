Vito Alfieri Fontana: da costruttore di mine a sminatore

Don Tonino Bello gli ha cambiato, letteralmente, la vita. Anche se lui − Vito Alfieri Fontana, barese, 67 anni − il “vescovo col grembiule” non l’ha mai incontrato a tu per tu. «Mi chiamarono nel 1993 (don Tonino era presidente di Pax Christi, ndr) per un incontro sulle mine antiuomo», racconta Vito. «Ma, essendo già malato, non poté essere presente (il vescovo morì poco dopo). L’incontro, tuttavia, si fece comunque». Un incontro molto particolare: da una parte centinaia di esponenti del movimento non violento che aveva proprio don Tonino come leader; di là lui, all’epoca “mente” della Tecnovar, l’azienda di famiglia, una delle tre imprese leader in Italia nella fabbricazione di mine anticarro e antiuomo.

Il frutto di quell’incontro è che, quattro anni dopo, persuaso dalle ragioni dei pacifisti, Vito chiude l’azienda, impossibile da riconvertire, preoccupandosi però che i circa 90 dipendenti rimasti possano usufruire degli ammortizzatori sociali di legge. Non è una decisione facile: «Dal punto di vista economico, la situazione mia e della famiglia è molto cambiata, in peggio. Ma fortunatamente da allora e in tutti questi anni ho avuto accanto mia moglie Augusta, un’autentica colonna».