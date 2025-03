A Lorena Bianchetti, Vincenzo Corrado e don Davide Banzato il «Premio Buone Notizie in Giubileo»

Lorena Bianchetti, Vincenzo Corrado e don Davide Banzato sono i vincitori dell’edizione speciale In Giubileo del Premio Buone Notizie, uno dei più prestigiosi riconoscimenti giornalistici italiani, l’unico in Europa dedicato alle notizie positive. In occasione dell’Anno Santo, il premio – che tradizionalmente si svolge a Caserta – avrà una cerimonia straordinaria a Roma, nella Libreria San Paolo di Via della Conciliazione, sabato 15 marzo alle 11.30.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Premio Buone Notizie insieme all’Ucsi Caserta e al Corriere Buone Notizie del Corriere della Sera, mira a valorizzare un giornalismo che non solo informa in modo corretto e completo, ma che racconta anche il volto positivo della società. Quest’anno l’evento si inserisce nelle celebrazioni giubilari, sottolineando l’importanza di una comunicazione ispirata ai valori della condivisione e della speranza.

I vincitori e le motivazioni

Lorena Bianchetti , volto noto di A Sua Immagine e autrice di Viaggio nel Giubileo, programma che accompagna il pubblico alla scoperta del significato spirituale dell’Anno Santo.

, volto noto di A Sua Immagine e autrice di Viaggio nel Giubileo, programma che accompagna il pubblico alla scoperta del significato spirituale dell’Anno Santo. Vincenzo Corrado , direttore dell’ Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI , per il suo impegno nell’organizzazione del Giubileo dei Giornalisti a livello nazionale e vaticano.

, direttore dell’ , per il suo impegno nell’organizzazione del a livello nazionale e vaticano. Don Davide Banzato, conduttore de I Viaggi del Cuore, format televisivo che porta sullo schermo testimonianze di fede e solidarietà.

«Il Premio Buone Notizie, nell’anno del Giubileo, vola a Roma per un’edizione speciale dedicata al messaggio universale di Papa Francesco, a cui auguriamo una pronta ripresa» spiegano Luigi Ferraiuolo e Michele De Simone, promotori del premio. «L’obiettivo di questa edizione è muoversi in sinergia con il mondo cattolico, che sta facendo un grande sforzo per ritornare allo spirito originario dell’Anno Santo, anche nel mondo della comunicazione».

Un appuntamento annuale che si amplia

L’evento romano precede la tradizionale cerimonia del Premio Buone Notizie, che si terrà come ogni anno a Caserta il 17 maggio. Inoltre, a settembre, è previsto un nuovo appuntamento dedicato a libri e saggi, realizzato in collaborazione con Un Borgo di Libri.

Il premio gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti nazionale e della Campania, della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e del Sindacato dei Giornalisti Campani e Casertani. Media partner dell’evento sono testate come Il Mattino, Famiglia Cristiana, Avvenire, Tutto il bello che c'è-Tg2 Rai, Tv2000, InBlu2000 Radio e Agensir.

L’iniziativa è sostenuta da BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, la Camera di Commercio di Caserta, il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Acqua Lete, Confindustria Caserta, Esagono, Studio Legale Iaselli, Studio Luberto, Reale Mutua Assicurazioni-Agenzia Generale di Caserta, Istituto Alberghiero Galileo Ferraris di Caserta, Anna Maria Alois San Leucio e Tenuta Fontana.

Appuntamento il 15 marzo

L’appuntamento per la premiazione è fissato per sabato 15 marzo alle ore 11.30, presso la Libreria San Paolo di Via della Conciliazione a Roma. Un’occasione per celebrare un’informazione che mette in luce il bene, in sintonia con lo spirito del Giubileo.